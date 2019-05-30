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上海對性侵犯進行職業限制　北京師大教授：應全國推廣

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲性侵未成年人的罪犯「再犯可能性高」，因此要注重預防的部分（圖／記者黃克翔攝）

大陸中心／綜合報導

上海市29日公布《關於建立涉性侵害違法犯罪人員從業限制制度的意見》（下稱《意見》），將在教育、醫療、訓練救助等與未成年人接觸密切的行業展開入職調查，對擬用人員進行「是否存在性侵犯罪紀錄」的強制查詢。對此，北京師大教授宋英輝認為，當前人口流動性大、跨區就業常態化，應在全國建立相關網路系統。

這項上海市委政法委、市檢察院等16家機關聯合發布的《意見》共分為12條，從適用範圍入職審查、從業限制、執行機制、監督管理等8個方面作出規定，要求加強對密切接觸未成年人的行業從業人員的管理，對未成年人的安全進行預防性審查。

上海市檢察院第9檢察部主任吳燕表示，用人單位在招聘工作人員時，應要求應聘人員如實報告「是否存在性侵害等犯罪紀錄」，並向檢察機關進行核實。

除了上述的雙重檢查外，《意見》還要求，相關行業的主管部門、行政監管部門等機關應進行指導，依職權對用人單位從業限制的情況進行審查、督促，並對「不落實、作假」的機關與個人依法處理。

▼性侵會帶給受害者抹不去的陰影（圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

吳燕提到，除了對教師、醫生、教練、保育員（幼教師）等職業進行審查外，保全、守衛與校車駕駛員等行業也會進行監管。此外，他提到，與未成年密切接觸的行業中，若有需要招聘志工的需求，也要依法進行審查。

上海閔行的檢察官吳翎翎說到，分析後發現，性侵未成年人的犯人再犯可能性高，而且「利用職務便利實施」的犯罪隱蔽性更強，再犯預防的必要性非常高。

▼宋英輝認為，建立全國網路系統後，能夠預防罪犯「跨區就業規避懲罰」的行為。（示意圖／達志影像）

▲▼手銬。（示意圖／達志影像）

吳翎翎舉了2017年的例子說明，一名有前科的教師利用職務之便性侵女學生後，並無被取消教師資格，在法律意義上仍是老師；他與同事便運用《刑法修正案(九)》第37條，促成對性侵未成年人的加害者判處「從業禁止」，「在案件辦理過程中我們發現，這個物理老師其實在之前已經有了前科，但是這個老師雖然違反了刑法，但是沒有被剝奪教師資格。」

大陸《刑法》第37條規定紀載，「因利用職業便利實施犯罪，或者實施違背職業要求的特定義務的犯罪被判處刑罰的，人民法院可以根據犯罪情況和預防再犯罪的需要，禁止其自刑罰執行完畢之日或者假釋之日起從事相關職業，期限為三年至五年。」

少年司法領域知名專家、北京師範大學教授宋英輝表示，目前國內人口流動性大、跨區域就業已成常態，希望各地一同建立網路化系統，以此避免犯罪者「在一個地方不能就業，跑到另外一個地方不能查詢就發現不了」的情形。

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關鍵字：上海,性侵害,性侵犯,未成年人,宋英輝

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