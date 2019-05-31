影／媽媽生二胎被冷落！6歲女童患「癔症性視覺障礙」裸視0.15

大陸中心／綜合報導

湖北武漢一名6歲女童近期視力嚴重下降，連走路都容易跌倒，就醫後發現眼睛屈光狀況正常，但視力僅剩0.15。漢口愛爾眼科醫院副主任醫師謝小華表示，由於女童的媽媽日前生下第二胎，導致女童「認為自己受到冷落」，近而出現心理影響生理的「癔症性視覺障礙」。

女童的母親梁姓女子說明，由於女兒最近走路時常跌倒，且「別人一眼就能看到的東西，但她看不到了」，所以帶著女兒到醫院做檢查。謝小華醫師說明，正常的6歲孩童視力範圍在0.8到1.0之間，女童卻只有0.15，但檢查後發現「散瞳驗光結果顯示，她的屈光狀態在正常範圍」，沒有任何問題。

▼女童因媽媽生下第二胎，覺得受到冷落而產生視覺障礙。（圖／微博／人民網，以下同）



林小華懷疑是其它因素干擾女童的視力，因此替女童點了一種「高科技的藥」。點完藥後，女童在「同一驗光師、同一驗光儀」的檢測下，視力果然回復了正常。

▼點藥之後，女童的視力恢復到1.0。



林小華說明，這表示女童的弱視是跟心理因素有關；而女童的母親剛好「近日產下了第二胎，注意力全放到第二胎身上」。他提到，女童這樣的行為是「想讓家長更關注她」，所以才會做出「看不到、走路故意摔一下」的行為。

林小華介紹，隨著二胎政策的開放，癔症性視覺障礙出現的情況更加頻繁，且多發於孩童身上。對於治療該疾病的方法，林小華說，心理手段的干預比藥物治療更加重要，「生二胎之前，要和小孩多溝通」。他強調，要向小孩明確指出，「你有了弟弟、妹妹以後，你還是我們家最大的、最棒的。」

網友看完後表示，「家長總說『你是大的，要讓著小的』，那一輩子都大，讓一輩子嗎」、「最怕她媽媽知道這件事後，不認為她應該改變對大女兒的態度」、「不要以為小孩子小就不懂，大人的口不擇言很可能就會成為小孩子的痛」；不過，也有網友認為，「我的想法是要生二胎的話最好把年齡差控制在三年裡，讓孩子從小有兄弟姐妹的概念」、「我是姐姐，我很愛我妹妹」、「整篇新聞都沒提到孩子爹啊，好神奇」。

▼林小華說，隨著二胎政策開放，愈來愈多的小孩出現了這種症狀。

