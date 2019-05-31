美國LSG再次發起「337專利」調查　聯想涉案

▲▼美國LSG再次提起「337專利」調查 聯想涉案。（圖／記者季相儒攝）

大陸中心／綜合報導

美國Neodron公司控告中國觸控移動設備、計算機及組件侵犯專利權，已向美國國際貿易委員會（ITC）申請，希望以不公平貿易行為發起調查，涉案中國企業含聯想集團（Lenovo）。對此，聯想集團相關人士表示，已有關注，但暫不回應。

大陸商務部31日公告稱，美國Neodron公司2019年5月22日依據《美國1930年關稅法》第337節規定，向ITC提出申請，指控對美出口、在美進口、銷售的觸控移動設備、電腦及其元件（Touch-Controlled Mobile Devices, Computers, and Components Thereof）侵犯專利權，請求ITC發起337調查，並發佈有限排除令和禁止令。其中，涉案中國企業含聯想集團。

據《證券時報》報導，對於此次涉案，聯想集團相關人士表示，已有關注，但暫不回應。

美國337條款是美國重要的貿易保護手段之一，主要是用來反對進口貿易中的不公平競爭行為，特別是保護美國智慧財產權（編按：商標專用權、專利權及著作權）人的權益不受涉嫌侵權進口產品的侵害。。

中國企業近些年的國際貿易中，頻繁出現與貿易有關的智慧財產權爭端爭議。就在今年4月，ITC曾決定對中國光伏電池片及產品發起337調查。涉案企業包括晶科能源有限公司、隆基綠能科技股份有限公司等7家，原因也與涉嫌侵犯專利權有關。

▲美國LSG再次提起「337專利」調查，聯想涉案。（翻攝自中國商務部官網）