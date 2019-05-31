評IEEE禁華為任職　陸學者：有助改革「機」大於「危」

▲華為。（圖／記者邱倢芯攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對電機電子工程師學會（IEEE）日前禁止華為員工擔任審稿人或編輯，大陸學者饒高琦、趙明昊指出，IEEE在管理和運行中，並非遵從人類的共同價值觀，而是服從於所在國利益，不過這次事件也有機會幫助中國大陸學術界，發展本土期刊與評價體系的改革。

北京語言大學助理研究員饒高琦、吉林大學商學院數量經濟學博士趙明昊31日在《光明日報》聯名發表文章指出，在自然科學和工程技術領域，如果因為價值判斷和政治因素而排斥交流、學習和研究，其造成的負面影響，將由所有人共同承擔，對於IEEE的所作所為，「首先要明確其對人類科學發展的負面影響」，IEEE的通知，毫無疑問受到了政治因素的影響。

文章強調，當國際平台的開放與公平原則遭到破壞，「我們便要將自己主導的學術平台和學術組織做強、做大，做好中國和中文的學術品牌」，在英文成為世界學術共同語言的今天，大陸許多學術文章都以英文發表，卻導致許多國內企業在使用時需要花費額外的語言成本，中文也會逐漸喪失表達前沿科技訊息的能力。

文章表示，如今，「IEEE危機」，實際上是「機」大於「危」，讓學術界乃至公眾接觸前沿訊息的語言成本不斷下降，「事實上可讓的學術和社會受益更多」，也有助於推動大陸學術界「不唯刊物、不唯索引、不唯國際發表」的改革，重視科研成果本身的影響力、傳播力，增強服務國人的能力，提升中國表達的水平。

日前外傳電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）禁止華為員工擔任審稿人或編輯。IEEE30日發佈聲明，「美國政府的法規限制了，華為公司及其員工參與IEEE一些通常不向公眾開放的活動，包括一部分的出版物的同行評議和編輯過程，而IEEE需要合規。」截至目前，已有來自北京大學、北京清華大學等大陸高校的會員提出抗議。

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