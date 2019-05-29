IEEE也加入封殺行列　禁止華為員工參與論文編審

▲機電子工程師學會發送內部郵件，禁止華為員工擔任審稿人或編輯。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國封殺華為後，許多國際團體紛紛響應，包括SD協會（SD Association）、固態技術協會（JEDEC）及Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）等近日都陸續表態將華為從會員企業名單上「除名」。而今（29）日有爆料稱，電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）發送內部郵件，即日起禁止華為員工擔任審稿人或編輯。

今日有大陸網友在網上曝光一封署名為麻省理工學院教授Eytan Modiano的電子郵件，郵件中指出，根據IEEE的要求，由於美國商務部將華為列入黑名單，因此論文審稿人不得有華為相關人士，若審稿人已有華為相關人士，則需要找其他人替代。

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▲左為署名麻省理工學院教授Eytan Modiano的電子郵件。右為IEEE發給成員的電子郵件。（圖／取自微博）

隨後IEEE也發出郵件聲明表示，如果繼續讓華為同事當審稿人或編輯同行審查，「可能會產生嚴重的法律影響。」IEEE寫到：「我們可以讓華為員工留在編輯委員會，但無法參與任何論文審閱，直到該公司從商務部黑名單中刪除。」該學會在信中強調他們別無選擇，只能遵守新規，並建議，若目前已有論文被分配給華為員工，請建議尋找替代者。

消息一出，多名中國大陸學者表示震驚。南京大學教授周志華在個人微博寫道：「竟然不允許華為的專家給IEEE期刊處理稿件審稿了。赤裸裸地干涉學術。IEEE只是在美國註冊，建議圈內IEEE各級管理層的專家向IEEE提議改到瑞士之類去註冊。」隨後他也補充說明，他認為這起事件損害的並不是華為，畢竟所有IEEE的出版物仍照樣能看，它禁止華為專家為期刊提供審稿服務，損害的是國際學術社區。

杜克大學電子與計算機工程系教授陳怡然也在微博寫道：「你有拿過華為的科研經費也不能作為審稿人。以後各個國際會議技術委員會裡面的國內老師們可以集體退群了。看來是時候歐亞兩洲起一個自己的IEEE/ACM玩了。」

IEEE成立於1963年，總部設立於美國紐約，是世界上最大的技術專業人員協會，在全球150多個國家擁有超過42.3萬名會員。IEEE制定了全世界電子和電機還有計算機科學領域30%的文獻，另外它還制定了超過900個現行工業標準。