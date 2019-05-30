影／泰皇特赦！台灣25詐欺犯返台　「瘦了一圈」邊嗑便當邊流淚

記者陳玉／台中報導

吳姓主嫌2年前夥同24名台灣人出境到泰國從事電信詐欺，遭泰國警方逮捕後判刑2年，而今年適逢泰皇登基25人特赦，28日搭機遣返台還是得面對台灣司法審判；但因泰國監獄伙食、環境不佳，吳等人都瘦了一圈，抵台第一句話就說「想吃雞腿便當」，更有人哭著吃完警方提供的便當，讓警方哭笑不得。

▲吳嫌等25人飛往泰國從事電信詐欺，「開業」不滿1個月就被泰國警方查緝。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

刑事局中打第五隊長賴英門表示，以雲林縣37歲吳姓主嫌為首詐騙集團，2017年6月間共25人分批飛往泰國北欖府郊區租房從事電信詐欺，經刑事局中打駐泰聯絡官掌握吳嫌行蹤，在吳「開業」不滿1個月，同年7月19日就遭泰國警方查緝落網，並依違反泰國法律「反參與跨國組織犯罪法」等罪判刑2年。

▲▼吳嫌等25人日前遣返抵台，還是要面對台灣司法審判，全數犯嫌依詐欺等罪移送雲林地檢署。

但因今年泰皇登基特赦，今年5月底期滿提前出獄，28日遣返台灣，警方出動40名警力帶返台中，25人也依詐欺罪嫌、組織犯罪防制條例等罪移送雲林地檢署偵辦。

吳嫌等人抵台忍不住向警訴苦，稱泰國雖對人犯不錯，但因監獄衛生環境欠佳，1間牢房就擠滿近40人，空間窄小導致不少人感染皮膚病，而每天僅供早午2餐伙食差，關了1年半大家都消瘦一圈，直呼「想吃台灣的雞腿便當」，警後來供餐給25名犯嫌時，更有人邊吃邊流淚。

警也說明，國人於境外涉犯詐欺罪，本國司法有管轄權，縱使在當地國服刑完畢，我國司法仍可追訴判刑，籲民切勿以身試法。