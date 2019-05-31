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NOVA情報誌／史上最強拍照機？　HUAWEI P30 Pro達人開鑑

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／業者NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

太超過！搭載超感光徠卡四鏡頭，5倍光學&10倍無損變焦，低光源超級夜拍，廣角＋望遠＋微距全面達陣，綜合得分112分刷新拍照手機新記錄，還內建旗艦Kirin 980處理器，獨特磁懸螢幕發聲音效與美到不像話的漸層效果漂亮外觀…讓人看得都醉了，鑑定團怎能放過！HUAWEI P30 Pro是吧，達人們開鑑！


超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」
姓名：林士益
現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯
綽號（英文名）：CLIFF
資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等
IT總年資：20年
數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」
姓名：蔡俊男
現任：NOVA情報誌 總編輯
綽號（英文名）：Hanson
資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等
IT總年資：17年
數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「奈勒斯」
姓名：陳英傑
現任：自由電子報 主編
綽號（英文名）：Linus
資歷：蘋果日報副刊3C記者2年、尖端出版社3C雜誌編輯1年、自由時報3C記者3年、中國時報生活科技組記者4年
IT總年資：15年
數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」
姓名：龍信安
現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人
綽號（英文名）：Anan
資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年
IT總年資：17年
數位感「諫指數」：5顆星

HUAWEI P30 Pro肚裡乾坤

◎首款徠卡四鏡頭&無損10倍變焦&低光超級夜景：業界首款徠卡四鏡頭架構，採4000萬超感光主鏡頭、2000萬超廣角鏡頭、800萬潛望式5倍光學變焦鏡頭與HUAWEI TOF鏡頭。主鏡頭搭1/1.7吋RYYB感測器，感光度提升40%，達到ISO 409600；且能實現5倍光學，10倍無損變焦與最高50倍數位變焦。低光源夜拍強大，擁有超級夜景模式與2.5公分超級微距拍攝！

◎頂尖Kirin 980處理器&8GB RAM＋256GB/512GB容量：內建7奈米製程Kirin 980八核處理器，搭配8GB記憶體與256/512GB容量，相較上代CPU性能提升75%、GPU升46%、NPU（AI神經運算）提高226%。

◎6.47吋OLED珍珠屏&磁懸螢幕發聲&杜比音效：配置6.47吋OLED廣色域DCI-P3 100%面板，19.5：9高屏佔比、水滴瀏海與超窄邊框。音效採磁懸螢幕發聲技術，聲音透過顯示器共鳴提升響度，並內建杜比全景聲音效。

◎4200mAh大電量＆40W超級閃充&15W無線快充：搭載4200mAh電量，支援40W超級快充技術，30分鐘能充飽70%電力，並新增15W無線快充與無線反向充電。機身擁有IP68防水防塵保護功能。

（圖／業者NOVA情報誌提供）


鑑定團密室會談、現場LIVE
鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀&握感』

大審婆：據說這款外觀超有戲，達人們、針對整體外貌與握感開鑑！

安安：這幾年華為工藝進步讓人很有感，P30 Pro正面乍看酷似S牌曲面玻璃機，當反過來你會哇，這漸層無論顏色與反射度，九層鍍膜處理變化出的視覺，相當吸引目光，且辨識度高，我給高評價。

克里夫：這全新天空之境外觀讓人滿驚艷，實際視覺與質感很不錯，重量與握感也挺OK。當然，若真要挑剔，螢幕上方水滴瀏海依舊礙眼，畢竟坊間真正全面屏手機愈來愈多，不過還是大勝iPhone啦（全場大笑）！

奈勒斯：P30 Pro重新定義美背這件事，這次漸層工藝真的獨特又漂亮，不過也衍生出日後要不要裝殼問題，當套上保護殼質感變差，不裝又擔心會刮傷或摔傷破屏，美麗的兩難啊。

男哥：有目共睹的，這代天空之境外觀很搶眼吸睛，可見研發端下足功夫，實際握感個人認為跟iPhone有些像，皆採金屬框包覆帶些溫潤感，且玻璃材質相較下更不沾指紋；另外隨機附帶軟式透明殼還不錯，若未來能搭贈硬式透明殼提升保護力，就更加分。

（圖／業者NOVA情報誌提供）

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『超感光徠卡四鏡頭&無損10倍變焦&低光超級夜拍』

大審婆：據說這款拍照神乎其技，標榜目前業界最強手機，嘛不知有無膨風？

安安：貨真價實，拍照很超過！以往手機照相兩大缺憾，變焦能力不足與夜景下雜訊高，P30 Pro完全將這兩點補強；且過去感測器用RGGB三原色，這代改採穿透力強的Y黃色來取代綠色，就像夜間濃霧會開黃燈道理一樣，感光度大提升，讓ISO達近40萬，幾乎是中高階單眼標準，雜訊抑制也相當細，沒話說。

奈勒斯：5倍光學變焦，10倍無損變焦，變焦能力非常強，實際變焦後辨識清晰度仍高，尤其微距廣角望遠通吃，只能說相機廠處境將更慘囉！

（圖／業者NOVA情報誌提供）
克里夫：P30 Pro算是第三代徠卡機，前兩代已證明是業界拍照最強手機，這代訴求的點很單純，就是更頂尖的拍照！對於想拍攝一些極端情境，如廣角或望遠，過去不期待手機能滿足，讓人驚艷它成功達到，且無論感光元件、鏡頭配置都是目前最優，對於喜歡拍照的人，實用性相當高。

男哥：實際測試自動模式下無論日夜拍品質相當好，且率先將光學提升到5倍，雖然標榜10倍無損變焦，但超過5倍後容易手晃變糊，建議開3倍左右最恰當。另外這代夜拍真的超明亮清晰，還多增設有超級夜景模式，雖然開啟後亮度更高更美，但拍一張需等待5秒左右，曝光處理時間過長，反倒有些畫蛇添足，有時還沒拍完正妹就走掉了（全場狂笑），應該控制在3秒內更好，這是唯一讓人挑剔之處！

（圖／業者NOVA情報誌提供）

鑑定3番目→一定要這麼鑑 『頂規Kirin 980處理器&8GB RAM/512GB容量』

大審婆：硬底子功力嘛要講究，達人們持續上！

奈勒斯：這代處理器製程與調校做更好，運算效能提升75%，且配置8GB記憶體與256GB/512GB空間也很夠用，實際跑遊戲看影片都順暢，規格性能相當OK！

克里夫：一直以來華為處理器都採自家麒麟系列，但就前幾代來說，效能上還是比高通頂規版差了一點。這代內建最新Kirin 980，基本上比自家上代提升很多，甚至跑分超越目前高通S845，但相較今年各家旗艦機即將採用的高通S855，效能仍略遜一籌，這點有些可惜。

安安：它硬體效能雖沒拍照功能般搶眼，但仍換上最新7奈米製程八核心Kirin 980，儘管不見得超越高通，但還算是有誠意，我給不錯評價！

男哥：新一代處理器較大進步在NPU（AI神經運算）這塊，相較過去提高226%，主要優點能搭配這代相機新增的TOF鏡頭，用更精準3D維度來量測運算人物與背景間距離，讓拍照與自拍景深效果更好，人物與背景間邊緣輪廓更自然。

P30 Pro細部&配件仔細瞧！

◎ 徠卡四鏡頭相機
主相機搭載徠卡四鏡頭系統，最下方為5倍光學變焦潛望式結構。

（圖／業者NOVA情報誌提供）

◎ 水滴瀏海前鏡頭
螢幕上方前鏡頭採用水滴型瀏海，相較一般長寬瀏海更美觀。

（圖／業者NOVA情報誌提供）

◎ 透明軟式保護殼
隨機附贈專用透明軟式保護殼，保有原漸層觀感下避免不慎刮傷。

（圖／業者NOVA情報誌提供）

◎ 螢幕隱形指紋辨識
螢幕下方支援隱形指紋辨識技術，提供直接觸屏快速解鎖。

（圖／業者NOVA情報誌提供）


鑑定4番目→一定要這麼鑑 『6.47吋OLED珍珠螢幕&磁懸螢幕發聲&杜比音效』

大審婆：針對6.47吋OLED螢幕，獨特磁懸螢幕發聲技術與實際影音表現再鑑！

男哥：搭載的這塊OLED螢幕色彩漂亮，伴隨兩側曲面黑邊設計，視覺感相當好。音效部分新導入磁懸螢幕發聲技術，原理直接透過顯示器做共振，好處聲音聽起來更響亮，橫放觀看影片時，也改善音效明顯從單邊出來的不協調性，相對有立體感。但可惜外擴喇叭音量沒有太突出，跟一般手機差不多，建議聆聽還是要戴耳機，尤其它接上耳機後的鼓聲與細節表現非常棒！

奈勒斯：6.47吋螢幕在19.5：9高屏佔比下，握感仍相當好，依舊可單手握持，且看起來有曲面螢幕般視覺效果，還不賴。

安安：螢幕看起來顏色與亮度都滿讚，且從這代起改採螢幕發聲技術，確實響度非常廣，實際音效播放表現比想像中好！

克里夫：這塊OLED螢幕對於它主打的拍照功能有加到分，因拍完後還是要看，具相輔相成效果。另外同意男哥所言，音量上確實不夠突出，但我認為它至少控制的還不錯，開到最大聲不會有瀕臨破聲或弱掉感覺，反倒比較可惜是拿掉3.5mm孔，變成無法接一般有線耳機，因很多優質或Hi-end級耳機仍用3.5mm介面。

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『4200mAh電量＆40W超級閃充&15W無線快充』

大審婆：最後，針對4200mAh電量、40W超級閃充與支援15W無線快充等整體人性操作規劃拉斯兜鑑！

安安：擁有4200毫安培算是滿大電量，尤其還有超級快充，30分鐘能充飽70%，當要出門前發現沒電，包包收一收，澡洗一洗後就有足夠電力，很實用。

克里夫：配置4200大電量有跟上現在趨勢，不過畢竟面板也大，儘管比起同級機撐得較久，但出門還是要帶行充。無線充電部分個人認為噱頭還是大於實用性，且還需花錢買充電座，較能加分是快充技術，即使簡報前沒電充一會就堪用。

奈勒斯：因我平常也跑車線，時下很多中高階車款都已直接標配無線充電板，手機若支援這功能，上車後一放即充，省去找線與接線麻煩，尤其這代規格提升到15W，無線充電速度比一般更快。

男哥：這代無論電量與無充速率都比上代精進，當然最好用還是超級閃充，原廠隨機附帶專用40W大充電頭還不錯。另外防水等級提高到IP68，畢竟這款訴求最強拍照機，你會更想帶出門卡嚓，有時遇到下雨時也免驚，使用上更安心。

大審婆：收到，感恩喔～

（圖／業者NOVA情報誌提供）

『不要再給我打分數了』
一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們HUAWEI P30 Pro手機打分數囉！

『評分標準』
◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：88
男哥：89
奈勒斯：86
安安：82

平均分數：86.2分「NOVA數位鑑定過關」

（圖／業者NOVA情報誌提供）


『我要上訴─原廠有話要說』
偶大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！雖然這次超級鑑定團達人全都給HUAWEI P30 Pro手機打了「這東東還真不錯！」高評價，但鑑定會中依然有一些負面挑剔聲浪，偶一定要給它好好追根究底…。趕緊去找HUAWEI台灣獨家代理訊威資訊產品經理唐鼎烽談到（鼎烽弟）問個明白。

Q大審婆：與會專家極為讚賞全新「天空之境」絕美外觀與漸層視覺！但有達人指出螢幕上方水滴瀏海依舊礙眼，畢竟坊間真正全面屏品牌機愈來愈多，有些美中不足？對此…

A鼎烽弟：追求極致屏佔比是所有手機廠商的一致目標。在華為P30系列上，我們採用極窄邊框與珍珠屏設計，讓整體屏佔比更進一步提升。未來若找到更適合的方式，也一定會提供給消費者。

Q大審婆：搭載徠卡四鏡頭，帶來5倍光學/10倍無損變焦與日夜隨拍隨美成像品質，達人們深表讚嘆！但有人提到增設的超級夜景模式有些畫蛇添足，雖然能拍出更清晰明亮夜景，但曝光處理時間過長，拍一張要等5秒左右？

A鼎烽弟：在過往，要得到一張乾清晰、明暗有致的照片，必須上腳架、搖黑卡…費盡九牛二虎之力才能完成。現在得益於AI技術進步，消費者只需要手持四～六秒，就可輕鬆完成一張漂亮的夜景照片！

Q大審婆：內建最新Kirin 980處理器，效能比上代提升很多，甚至跑分超越高通S845。但有達人指出可惜相較今年各家旗艦機將採用的高通S855，效能仍略遜一籌，很快將被超越？

A鼎烽弟：跑分無疑是辨別處理器性能優劣最簡易方式，但跑分的高低僅能說明在測項上的成績優異，無法替良好的使用者體驗背書。舉凡省電、通訊、拍照…等大大小小用戶在意功能，才是華為研發重點關心部份。

Q大審婆：搭載的6.47吋OLED珍珠屏與導入的磁懸螢幕發聲技術音效，專家們多表正面評價。但有達人認為外擴聲音響度雖更廣，可惜音量沒有太突出？且拿掉3.5mm孔，變成無法接一般耳機聆聽？對此…

A鼎烽弟：磁懸螢幕發聲技術主要減少了機身上的開孔，透過螢幕共振方式達成發聲。因共振位置與傳統聽筒位置不太相同，所以會有音量小聲的錯覺。至於3.5mm耳機孔取消，雖然部份用戶覺得不習慣，但對於整機的防水效果、音質提升都有顯著的表現。

大審婆：瞭解，阿里卡豆！


鑑定過關 前進NOVA…
YA、鑑定過關！看到HUAWEI P30 Pro手機獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的鼎烽弟又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊到NOVA搶購一部，母親節前夕送給阿母，讓她能拍得開勳，偶的耳根也更清淨，哈哈！

（圖／業者NOVA情報誌提供）
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ET快訊
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關鍵字：nova情報誌,HUAWEI,P30pro,智慧型手機

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