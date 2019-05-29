誠品平價旅館2年後有譜　進化電商平台「書不用自己扛回家」

▲誠品表示未來會開展其他的旅館事業，本圖為松菸文創園區的誠品行旅。（圖／資料照）

記者蔡惠如／台北報導

誠品生活今（5／29）召開股東會，發展主軸延續去年「創新既有營運模式」、「研發個人化服務」同方向持續投資，董事長吳旻潔強調打造全通路，誠品行旅預計2年後終止虧損，並將往外發展，預計打造平價旅館，且針對旗下220萬名會員推出個人化服務，並升級電商平台、整合物流，做到24小時將書配送到府，讓客人買書不用自己扛。

電商在台灣已經發展數年，而實體通路從好幾年前就積極的拓展線上通路，以書店起家的誠品直至去年才積極開展佈局，今舉辦的誠品股東會，董事長吳旻潔表示將把電商做更大，納入更多文創商品而非僅有書籍，另透過會員服務系統整合出一個新的購物體驗。

「以前客人來我們書店買書，但沒力氣扛回家，然後就到另一個網購通路下單。」吳旻潔表示：「未來3年將積極把後端、包括線上線下的服務串聯，讓具貢獻度的誠品會員有感，期望能做到24小時送貨到府，把之前的缺口補足。」

針對現代消費者無法離手的手機螢幕，也將開發功能更加完整的APP，包括專屬誠品的手機支付、餐廳訂位、購物推薦等通通匯集到消費者的手上，讓消費習慣從顧客的手上就開始。

此外，吳旻潔也強調發展「文化觀光」的概念，不僅要打造門店景點，也要將閱讀、零售、餐飲與旅館結合成跨產業品牌，位於松菸文創園區的誠品行旅目前平均住房率已達到65%，平均房間客單也達到7,000元以上，預計在2年後可達到損益兩平。

誠品也針對行旅的旅館產業表達發展的規劃，據悉海內外都有單位尋求洽談機會，吳旻潔也鬆口日後將會再開新旅館，可能會有不同於現在行旅的規劃，像是更平價或更多元，但要等損益兩平之後再進行。

▲誠品生活董事長吳旻潔（圖中穿白衣者）出席股東會 。（圖／記者蔡惠如攝）