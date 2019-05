「女主播激辯」成「16分鐘你問我答」 劉欣：歡迎雷根來中國走走

▲福斯商業頻道主播雷根(左)與中國國際電視台主播劉欣(右)。(圖/東方IC)



國際中心/綜合報導

「美中貿易會外賽」於台灣時間30日早上8點開打,福斯商業頻道女主播雷根(Trish Regan)與中國國際電視台(CGTN,又稱「中國環球電視網」)主播劉欣針對貿易戰進行辯論。不過雖說是辯論,但實際現場卻沒有預想中的激烈,儘管起初雙方互搶開頭發言權,但整體來說,這16分鐘反倒像是場「人物專訪」。

That’s good to hear. I agree - a productive conversation. We can use a little of that these days. https://t.co/u8NvVu7vg0