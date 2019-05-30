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「女主播激辯」成「16分鐘你問我答」 劉欣：歡迎雷根來中國走走

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▲▼中美女主播辯論。（圖／東方IC）

▲福斯商業頻道主播雷根（左）與中國國際電視台主播劉欣（右）。（圖／東方IC）

國際中心／綜合報導

「美中貿易會外賽」於台灣時間30日早上8點開打，福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan）與中國國際電視台（CGTN，又稱「中國環球電視網」）主播劉欣針對貿易戰進行辯論。不過雖說是辯論，但實際現場卻沒有預想中的激烈，儘管起初雙方互搶開頭發言權，但整體來說，這16分鐘反倒像是場「人物專訪」。

辯論一開始，雷根就先指出，她願意聽聽看不同觀點，了解中國人對貿易戰的看法，也強調中國國際電視台是黨營的媒體。當劉欣一連上線，便立刻否認自己是共產黨員，「我必須更正，我並不是中國共產黨成員，這都是有紀錄的，我不是代表共產黨，我只代表我自己以及以及身為CGTN主播的觀點。」雷根也簡短回應，「CGTN就是中國共產黨的一部分。」

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雙方並未在中國共產黨的話題上停留太久，後續大部分都是採雷根提問、劉欣回答的方式進行，期間話題包含兩國是否可能達成協議、中國竊取智慧財產權、關稅，還有「中國特色社會主義」定義等。劉欣指出，在整體談判中，中國已明確表達了立場，只要美國能尊重中國政府，而不是施加其他外部壓力，那麼她相信最終一定能達成協議。

▲▼中美女主播辯論。（圖／東方IC）

▲雙方辯論不如預期激烈。（圖／東方IC）

雷根接著拿調查資料指出，許多證據都顯示中國有竊取事實，要美國企業如何安心在中國設廠。劉欣回應，許多在中國的美國企業都獲利良好，也希望能夠繼續投資，反而是貿易戰讓他們產生疑慮，至於「中國竊取智慧財產權」的問題全世界都有，而中國政府與人民也已意識到這個問題。劉欣強調，有時候合法的技術轉移是必要的，雙方互惠互利、相互學習，才能共榮。劉欣也舉出自己在美求學時，也從該國學習到非常多，「只要付費就沒問題。」

雷根也緊咬劉欣所說的「付費」，她反問該如何定義中國經濟體系？劉欣則說，外界都認為中國經濟被嚴格控制，但有80%的中國勞工是被私人企業雇用，80%的出口產品都來自私人企業，「我們的確是社會主義經濟體，但富有中國特色，不是只有國家管控。」辯論最後，劉欣也邀請雷根有空到中國看看，雷根也回覆非常樂意，完全不見辯論前推特上的激烈火花。

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