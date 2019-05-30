電子製造業減碳、綠能使用評比出爐　台積電表現最好

▲綠色和平表示，部分企業使用綠能的表現都差強人意。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

綠色和平今（30日）發布「2019年台灣綠色電子製造企業評比」，針對台灣10大電子製造企業在減碳與綠能使用的表現評分，結果發現企業整體表現均差強人意，其中台積電排名最高，和碩、廣達等企業同時墊底。

這項評比檢視、和碩聯合科技、台灣積體電路、廣達電腦、仁寶電腦、鴻海精密（富士康）、緯創資通、英業達、友達光電、群創光電、日月光半導體10家企業在「溫室氣體管理」與「再生能源使用」2大面向表現，並且以資訊公開、企業承諾、實際成效與倡議行動4項指標分別檢視上述2大面向給分。

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綠色和平表示，資訊公開方面，大多企業在整體溫室氣體排放資訊的透明度都不錯，卻沒有充分揭露再生能源的用量與取得方式。綠色和平專案經理李之安說，企業若只購買再生能源憑證，對環境價值不如直接購買當地的電證合一再生能源，因此若企業不充分揭露使用綠能方式，將難以評估真正的環境效益。

企業承諾部份，綠色和平指出，除日月光承諾在2025年使用27%再生能源，與台積電宣布位於台南的三奈米廠將使用20%綠能外，其他企業都沒有明確的再生能源目標，更沒有任何企業提出未來使用100%再生能源的承諾。對比國際上Apple、HP、Google等公司都已承諾使用100%再生能源，三星也承諾在大陸、美國與歐洲全面使用全綠能，台灣電子企業訂定綠能目標的野心不足。

▲綠色和平認為，未來企業應設立更清晰的綠能使用目標。（示意圖／記者李毓康攝）

綠色和平提到，10家公司使用再生能源的比例都很低，其中有7家的綠能比例更低於5%，即使用綠能佔比最高的仁寶也僅有11.9%用電來自再生能源，而廣達則未公開相關資訊。根據綠色和平公布的資料，表現最好的是台積電，接下來依序為日月光、友達光電、仁寶電腦、 英業達、群創光電、 緯創資通、鴻海、廣達電腦、 和碩聯合科技。

李之安說，2017年電子科技產業占全球用電量12%，且每年還會持續增加7%。光是台灣這10家電子企業在2016年的碳排放量加總，就相當於全台灣當年整體碳排的8.5%，相當驚人。這些企業若不積極轉用再生能源，將增加台灣的減碳壓力。

李之安表示，台灣2017年電業法修法，2018年實施再生能源電力直、轉供辦法後，企業已能透過購電協議向再生能源發電業者購買電力及憑證，去年Google也已在台灣簽下第一筆綠電購電協議。未來企業應設立更清晰的綠能使用目標，並設定時間表，才能在全球企業都轉用再生能源的浪潮下，走在產業轉型的前鋒。