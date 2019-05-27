爭女性開車權！她遭監禁刑求　電擊虐待威脅：先姦後殺丟水溝

▲哈斯洛爾遭監禁逾一年。（圖／翻攝自Twitter／@amani_aal）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯維權人士哈斯洛爾（Loujain Hathloul）從2018年4月被監禁至今未獲釋。他的家屬證實，哈斯洛爾在單獨監禁期間，遭到毆打、電擊、水刑等酷刑虐待，沙國王儲的首席顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）威脅要在強姦她後，將她剁成碎片丟進下水道。哈斯洛爾的哥哥說，從每周一次的電話可以聽出，她的精神已經有點異常，但仍心繫監獄外的女性權益。

現年29歲的哈斯洛爾致力於爭取沙國女性開車權益，2013年她的父親拍下她開車的影片，放上網後快速在沙國流傳，遭警方以「叛國罪」取締。2014年哈斯洛爾在阿拉伯聯合大公國開車時被捕，入獄73天。結果2018年4月在鄰國阿拉伯聯合大公國開車時遭攔下，隨即遣返回沙國。

▲哈斯洛爾開車畫面。（圖／翻攝自YouTube／Miri J）



哈斯洛爾被拘留三天後獲釋，結果又在家中被捕，她被矇上雙眼，塞進後車廂，被關押入監後至今未出獄。當時與她一起被捕的女性共有11人，她們都是為了替沙國女性爭取開車權益的維權人士，今年初已經有7人獲釋。儘管哈斯洛爾被沙國視為必須除去的惡瘤，但仍舊不減她在國際社會所受到的愛戴，今年4月哈斯洛爾獲選為《時代》雜誌全球百位最具影響力人物。

她的哥哥瓦利德（Walid）說，哈斯洛爾被視為帶頭者之一，因此在獄中受盡酷刑，生理與心理都飽受折磨。紐約大學（New York University）人權與全球正義中心（Centre for human rights and Global Justice）教授多薩里（Hala al-Dosari）表示，「對我來說，我覺得她是一個了不起的例子，她享有特權，有潛力過上非常富裕的生活，但她願意為人們冒險。」就因為這些女性運動者被其他女性視為偶像，才需要透過審判來「殺雞儆猴」。

綜合英國廣播公司（BBC）及法新社報導，過去沙烏地阿拉伯女性出門必須倚賴男性親屬或是私人司機駕駛，2018年6月沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）破天荒宣布，將開放女性駕駛禁令，發放共2000張駕照。瓦利德說，「哈斯洛爾無法親眼見到禁令解除，但她仍在每周開放撥打的電話中，不斷向我們詢問婦女開車的感受。」

儘管沙國女性現在已經獲得了自由開車的權利，但在沒有經過男性親屬的允許ˊ之下，她們仍然不能任意的工作、旅行、結婚、離婚，或者離開監獄。就連要取得醫療保健資源，也還須經由男性親屬陪同或簽屬書面許可才行。

▲沙烏地阿拉伯已解除女性開車禁令。（圖／達志影像／美聯社）



今年初美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問沙烏地阿拉伯時，哈斯洛爾的妹妹艾利亞（Alia al-Hathloul）投書《紐約時報》，控訴蓬佩奧此行對維權者遭非法監禁的問題漠不關心。艾利亞寫道，「我爸媽獲准探視哈斯洛爾時，看到她淚流滿面訴說在監獄的悲慘遭遇，還看到她的大腿都是瘀青」，並提及曾有檢察官找哈斯洛爾記錄有關刑求的證詞。