稀土牌是否出手？CNBC：中國對美科技業造成威脅

▲大陸江西出產國內80％的重稀土，也因此被稱為稀土王國。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸發改委負責人稱，利用中國稀土資源反向打壓，中國人民會不高興。對此，美媒CNBC指出，中國的稀土對美國的科技產業造成隱蔽的威脅，假如貿易戰持續擴大，中方可能使這些資源更加昂貴或無法獲得。

CNBC報導，稀土進口只佔了美國對中國4200億美元貿易逆差中的一小部分，但創造的價值卻遠超那些貿易逆差金額，「這些材料對於製造iPhone、電動車與先進武器、精密儀器等產品至關重要。」

貨幣公司Bannockburn Global Forex的市場策略專家錢德勒（Marc Chandler）表示，雖然美國只進口約1.75億美元的稀土，但問題是「進口的大部分稀土已經嵌入產品中」了，「我們購買的電腦中，大部分晶片、零件都含有稀土材料。」

▼習近平日前前往江西考察稀土業。（圖／翻攝自新華網）

錢德勒指出，市場關注的原因是「他們認為中國會報復」，只是不曉得會採取何種手段，「只要中國做出這個決定，他們將付出巨大的代價。這將非常嚴重。」

貿易公司Seven Points Capital的合夥人卡茨（Michael Katz）說明，美國進口的中國稀土量僅佔了中國產量的4％左右；不過，美國公司在國外設的加工廠卻常常使用這些材料，「有關稀土的問題，我認為，投資者應該意識到了，這不僅僅是場貿易戰。」

稀土擁有優良的光電磁等物理特性，屬於不可再生資源，總共包含17種元素，又可分為輕稀土和重稀土。其中重稀土更具有價值；將稀土元素少量添入其他材料後，往往能夠大幅度提高產品的質量與性能，因此又被譽為現代工業的「維他命」。