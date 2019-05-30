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「蜱蟲寄居」女士肚臍眼　麻醉20分鐘口器仍緊咬不放　

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▲▼蜱蟲寄居肚臍眼。（圖／取自皮膚科副主任金納朋友圈截圖／微博）

▲大陸一名女士就醫時發現蜱蟲寄居在肚臍眼。（圖／取自皮膚科副主任金納的朋友圈截圖／微博）

大陸中心／綜合報導

大陸迄今已出現280多起因蜱蟲叮咬，導致人受傷或者引發嚴重發熱伴血小板減少症候群（severe fever with thrombocytopenia syndrome, SFTS）而死亡的事件。近期，浙江有一名女士到院就醫，跟醫生講述肚臍長了顆「肉瘤」，還持續變大20天，結果經檢查發現，竟是一隻蜱蟲寄生在肚臍眼。

據《都市快報》報導，一名71歲女士23日到院就醫時，講述肚臍眼上突然隆起一顆直徑超過1厘米的「肉瘤」，醫生仔細檢查發現「肉瘤」旁長著爪子，於是用棉花棒掀開肉團後，看見裡面竟寄生著一隻與膚色相近的黃色蜱蟲。

浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院皮膚科副主任金納表示，寄生在女士肚臍上的這隻蜱蟲十分頑固，咬得位置也很刁鑽，即使注射麻藥20分鐘後，口器仍緊緊咬住肚臍，因此，醫療團隊決定把蜱蟲和叮咬部分一同切除，手術後，女士與家人看見「肉瘤」消失便鬆了一口氣。

該名女士表示，蜱蟲應該是20多天前上山務農時偷偷寄居肚臍眼的，但因為「肉瘤」不痛不癢，所以沒有特別注意，直到「肉瘤」越長越大後，才決定就醫檢查。

皮膚科副主任金納指出，每年5~10月是蜱蟲叮咬的高峰期，平常喜歡出現在樹林、灌木叢、河道中。建議民眾如果要去戶外活動，請盡量穿著長袖、長褲，並把上衣紮進褲子裡，避免穿著拖鞋，適當塗抹驅蟲劑，即可防範被蜱蟲叮咬的情況。

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