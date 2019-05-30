中船交付世界最大靜音科考船　水下20米魚群0噪音汙染

▲東方紅3是世界最大的靜音科考船。（圖／今日頭條）



大陸中心／綜合報導

大陸中船集團708所設計團隊所製造的「東方紅3」船隻30日交付使用。708所研究員吳剛表示，這艘遠洋綜合科考船使用空船重量重心控制與特殊降噪音技術，不但解決船隻的浮態控制問題，還能在行駛時高度靜音，讓「水下20米以外的魚群都感覺不到。」

總體專業設計師曲寧寧表示，作為高技術船舶的一種，科考船的設計與建造難度較大，從設計到建造的周期約在4年到6年之間，更複雜的甚至達到10年，比常規商船多出數倍，「與常規船相比，科考船的方案論證、界面協調、設備定制設計、佈置優化調整的工作量要多很多。」

曲寧寧提到，科考船的佈置要在滿足法規的前提下，兼顧船舶系統與科考系統，達成科考功能最大化的需求目標。他說明，兼顧是最難的事情，在主長度與線型確定後，還要顧及「作業視線、採樣潔淨度、振動噪聲、電磁兼容」等項目，相當於「螺螄（田螺動物的通稱）殼裡做道場」。

▼東方紅3能夠發揮比同樣大小的船隻更多的功能。（圖／今日頭條）



這艘「東方紅3」通過了傾斜試驗，船舶空船重量比預估的減少0.6％，重心高度略有下降，縱向位置還略為移動了尾端，解決了科考船的浮態控制難題。

吳剛提到，這艘船的總體布置討論進行了數十次，光會議紀錄就厚厚一疊，最終完成後，該船的實驗室面積與工作甲板的利用率均達到了同型船中的最高，「東方紅3號具備了盡可能多的可擴展功能，5000多噸的排水量可完成7000噸科考船的任務。」

為了保持科技領先地位，708所研究團隊聯手上海交通大學電子信息與電氣工程學院的專家從基礎突破，製造出大陸首艘「潔淨電磁環境」的科考船，在滿足使用者需求的同時，梳理出相應的規範與標準。

吳剛說明，這艘船還獲得了「挪威DNV-GL船級社」頒發的水下輻射噪音的最高等級，是獲得靜音科考認證證書中，排水量最大的海洋綜合科考船，船在行駛時，水下20米外的魚群都不會感受到噪音。