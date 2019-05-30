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100萬名錶被親哥偷走　24歲網美報警被爸媽怪不懂事

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▲▼24歲網美報警請求逮捕親哥。（翻攝自《觀察者網》）

▲親哥偷走24歲網美一隻價值約100萬元的卡地亞錶和保時捷車鑰匙。（翻攝自《觀察者網》）

大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市24歲網美小王報警稱家中被盜，小偷是哥哥王男。小王是一名知名網美，發現家中一只20多萬人民幣（約新台幣100萬元）的卡地亞手錶、一把保時捷車鑰匙、一本護照被親哥偷走。見到警員，哥哥還辯稱是一家人，是拿不算偷，父母還反怪小王「不懂事」，希望別追究哥哥責任。

據《浙江之聲》報導，小王18日晚上回到自己公寓，看到窗戶被撬開，地上丟著一把螺絲刀，抽屜、櫥櫃被翻得亂七八糟。她仔細查看，發現放在床頭櫃裡一只20多萬元的卡地亞手錶沒了， 一同消失的還有一把保時捷車鑰匙，一本護照！

小王查看家中攝影機發現，偷東西的不是別人，正是自己的親哥哥王男，氣憤表示，「我做生意這幾年，前前後後給了他20多萬元了，這麼逼我，什麼時候是個頭...... 」。

小王是安徽人，畢業後來杭州做服裝生意，幾年積累如今已經頗有身家。生意上從服裝設計、選原料、製作、銷售，她樣樣親自上手，每天還抽出幾個小時做直播。靠著生意，小王已經買了兩套公寓，還買了一輛價值百萬的保時捷越野車。

年紀輕輕有房有車，還有自己的事業，這樣的生活本該讓人羡慕，可小王說，「就是因為這個哥哥，自己幾乎沒過過一天舒坦日子」。30歲的王男，平時喜歡花天酒地，經常要靠家裡人接濟。這些年，見妹妹在杭州混得「有模有樣」，王男自然不肯放過這棵「搖錢樹」，三天兩頭伸手向她要錢，不給就威脅，「外面的人都欺負我，連自己家人都不幫我」！

▲▼24歲網美報警請求逮捕親哥。（翻攝自《觀察者網》）

▲24歲網美報警請求逮捕親哥。（翻攝自《觀察者網》）

小王告訴警方，家裡的攝影機就是為了防著哥哥才裝的，「他三天兩頭來問我要錢，我實在受不了了！這樣下去，什麼時候是個頭......」沒想到就在警方調查期間，王男聽說妹妹報的警，上門吵鬧。面對警員，他還特地強調，自己是「拿」不是「偷」，「我們都是一家人，我拿她拿點東西，那也是我們自己的家務事。」

據王男交代，先前交了一個女朋友，就想向妹妹借保時捷裝有錢。事發當天傍晚，他趁妹妹還沒回家，撬窗爬了進去，翻找車鑰匙的時候，發現抽屜裡還有一塊鑲嵌鑽石的卡地亞手錶，就順手一起「拿」了，另外還拿了3張面膜送給女朋友。至於妹妹的護照，他想先拿著，以後方便藉此向妹妹要錢。

令人驚訝的是，王男被逮捕後，父母幾次到警局求情，還責怪小王「不懂事」，希望警方不要追究哥哥的責任。

考慮到案情的特殊性，警方徵詢小王的意見。她表示之前也真想過要幫哥哥，「至少他經濟要獨立點，要走正路。」不過這次，她態度堅定，「如果這次還不處理他，我怕他下次鬧得更厲害。」目前，王男已被當地警方依法刑事拘留，案件仍在進一步調查中。

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關鍵字：網紅,報警,親哥

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