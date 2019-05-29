花蓮推出行動支付！下載APP　臨櫃繳納規費免付現金

▲花蓮縣政府推出無現金服務，只要利用手機下載「台灣pay」APP，繳費時經過QR code掃瞄即可輕鬆完成繳費。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

好消息！花蓮縣政府自今年5月29日起，臨櫃繳納規費可利用手機掃碼支付，民眾只要利用手機下載「台灣pay」APP，繳費時經過QR code掃瞄即可輕鬆完成繳費，初期無需扣繳手續費十分便民。

為提供民眾多元繳款管道，提高繳款便利性，免去攜帶現金的不便與風險，自今年5月29日起，花蓮縣政府導入「臨櫃行動支付」服務，民眾至縣府櫃台繳納政府規費，可利用手機下載「台灣pay」APP，綁定金融卡後，掃描櫃台QR code即可輕鬆完成繳費，且不另外收取手續費，民眾繳款將更為方便，同時也符合政府E化政策。

花蓮縣府財政處指出，因為縣府各處業務繁雜，規費項目非常多，帳務處理相較其他機關更為困難，無現金交易是社會趨勢，縣府為順應潮流提供無現金的服務，過去民眾臨櫃繳納規費，僅得以現金繳納，現金除了攜帶不便，也有遺失風險，現在有了行動支付，繳款便利性及安全性都可以提升，未來將鼓勵所屬機關跟進。

目前「台灣pay」可以綁定包含台灣銀行及中華郵政在內等12家金融機構之金融卡，通路相當廣，所以一般民眾大多都可以使用，而且初期為了提高民眾使用意願，臨櫃行動支付產生的手續費，將由縣府完全吸收，歡迎花蓮鄉親多加利用。