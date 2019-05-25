路邊大喊「甜甜你快下來拿花」　外送哥捧玫瑰急找人：就怕得負評

大陸中心／綜合報導

送玫瑰花的舉動超浪漫，但湖南一位外送小哥就感到「很頭痛」。他近日要外送一大束玫瑰給一位女生，但卻苦苦找不到人，無奈之下，他在街上大喊，「甜甜，你下來呀，你愛不愛他是你的事呀，你把花也拿去啊，你花不拿的話，我們挨差評的呀！」影片在微博迅速爆紅，網友大笑說，「不僅代送花還代表白？」

▲外送小哥站在街上喊話 。（圖／翻攝自秒拍）

根據《成都商報》報導，影片上可以看到，穿著黑衣黑褲的外送小哥站在街道上，左右手各捧著一大束玫瑰，對著樓上的住戶大喊，「甜甜，你下來呀，你愛不愛他是你的事呀，你把花也拿去啊，你花不拿的話，我們挨差評的呀！」但依舊沒有任何動靜，他無奈的抱花轉身。

這則影片在微博爆紅，網友紛紛表示，「不僅代送花還代表白？」、「甜甜：我的愛情還不如一個差評」。但也有不少人認為是「道德綁架」，「別讓無辜盡責的小哥不好做啊，另外明明是送花方事先就準備以差評道德綁架快遞吧，先撩者賤！」、「買花的人道德綁架綁了倆。」、「甜甜看清楚了， 這樣的男人靠譜嗎？花的不自己送，還為難快遞小哥，現在快遞小哥還來為難你」、「這叫情感綁架，人家憑什麼為了你的一個差評接受不想要的東西」。

▼ 微博流傳的其他外送員對話。（圖／翻攝自微博）

無獨有偶，另外有一對情侶的愛恨糾葛也讓外送小哥頭大。微博上流傳一段聊天截圖，一位外送小哥將餐點放在保衛處，傳簡訊讓女子過來拿，而對方回復說「不是我點的外賣蟹蟹」。過2分鐘後，外賣小哥傳送簡訊寫著「老婆我知道錯了，你原諒我一次好不好，我保證再也不惹你了。備註：訂餐先生讓我給你發的。」

該外送小哥繼續發訊息，「訂餐先生說：哎呀老婆你別生氣了行嗎，是老公不對，老公已經知道錯了，老公自罰三杯」、「訂餐先生說：我保證絕對沒有下次了行嗎，老婆乖。你快去拿飯，一會就涼了」、「給你點了最愛吃的麻辣香鍋，別餓壞了，要不老公心疼死」。該名女生還回訊息說，「告訴他我知道了，問他一會去不去步行街，去的話來接我」。

這段聊天截圖讓網友「超心疼」，紛紛表示，「還特麼得當傳話筒」、「外賣小哥究竟是做了什麼，要遭這樣的罪」。但也有網友質疑說，「哪個外賣小哥會有這麼多時間去幫你傳話」、「外賣哪有這麼多時間跟你扯犢子啊 我的外賣 等我不到兩分鐘就會把我外賣放在地上等我自己下來拿」、「等兩分鐘他們就超級不耐煩了！」