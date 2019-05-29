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蘋果經典廣告《I'm a Mac》遭砍257集　因賈伯斯認為「太搞笑」

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▲▼蘋果經典廣告《I`m a Mac》。（圖／翻攝自9to5mac）

▲蘋果經典廣告《I`m a Mac》。（圖／翻攝自9to5mac

科技中心／綜合報導

蘋果屢獲殊榮的「I'm a Mac」系列廣告在2006年至2009年播出期間非常受歡迎。10年過後，該廣告主角之一的賈斯汀朗（Justin Long）透露，「I'm a Mac」系列廣告先前之所以停播，是因為賈伯斯認為部分內容太過搞笑了。

「I'm a Mac」系列廣告中，由朗飾演的Mac及約翰霍奇曼（John Hodgman）飾演的PC間的互動，來突出Mac的賣點。近日朗在電視節目中透露，當初該系列廣告共拍攝了323集，但最終僅有66支廣告播出，而那些廣告之所以沒播，最主要的原因在於蘋果前執行長賈伯斯（Steve Jobs）任為，奈些廣告內容過於搞笑，易使焦點模糊，令觀眾忽略產品。

「我注意到，最有趣的幾支廣告永遠不會被播出來。」朗舉例，沒播出的級數中，其中一支由葛里芬納奇（Zach Galifianakis）飾演一位醉酒的聖誕老人，「我很想看到那集播出，但賈伯斯似乎更喜歡那些比較不好笑的集數。」

「I'm a Mac」系列廣告的製作人斯珀林指出，賈伯斯追求完美，哪怕是一個螢幕反光不夠好，他都會立即要求停機並把燈光效果先弄好，「如果有誰做得不夠好，通常都會受到很嚴厲的懲罰。」

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關鍵字：蘋果,賈伯斯,廣告,I'm a Mac

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