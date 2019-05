台北市7億敬老津貼花去哪？這些事比1年1次的1500元有意義

▲(圖/記者湯興漢攝)

政治中心/綜合報導

台北市長柯文哲上任不久後就取消發放「重陽敬老津貼」,引發各界關注。台北市政府經過精算發現,一個人一年發1500元,整個城巿一年要支出7億到10億元,整個國家要支出45億到60億,這筆錢對於銀髮照顧系統的建立完全沒有助益。

反之,如果省下這40多億元起跳的重陽金,以日照中心最貴一億的成本計算,一年就能蓋40間,4年會有160間,8年就會有320間日照中心,分配到全台365個鄉鎮,在不增加財政負擔下,有可能達成一鄉鎮一日照,讓失能長者有更好的照顧。

台北市長柯文哲曾說,改變政治文化,「 do the right thing什麼是對的、什麼是錯的其實很清楚」,但做「對」的事情卻不是那麼容易。他認為,30多年前開始有重陽金預算,突然要停掉,當然是一件困難的事,但如果這樣一筆錢用在其他方式、建立一個較長久的福利制度,長遠來講會比較好。

因此,北市府認為,每年齊頭式、一次性發重陽敬老津貼1500元,對於長輩身體健康、生病失能照顧等,幫助不大,連最基本的經濟支援也談不上。一年只領一次1500 元,絕對沒辦法讓長輩從生病變健康。

事實上,台北市政府努力推動對長輩友善的的環境,北市社會局近年預算從2015年約162億元,到2019年近200億元,並 沒有因為刪減重陽金而預算縮水。老人福利預算在兒少婦老障的占比中仍是第一名,北市認為,如何建立健全的制度才是最重要的。

台北市社會局長陳雪慧29日也指出,柯文哲2016年調整敬老金發放方式,認為一次性齊頭式發放津貼會帶來很大負擔,更應該是做老人福利系統的建置,並重申社會局反對發放一次性重陽禮金的基本立場。

另外,根據北市府最新民調發現,對於取消發放一般老人(65歲以上)的敬老金有6成民眾同意,僅有3成民眾認為應該發放重陽敬老金,所以北市府建議,將這筆經費來建立銀髮照護系統,以防家中長者生病或失能,不怕沒人照顧,提供醫養合一的長照及居家醫療整合服務,社區有足夠的日照中心和托老據點,才可以減輕年輕一代對於照顧長輩的負擔。