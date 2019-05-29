關心毛小孩收容情形　李朝塘視察動物之家

▲台南市農業局長李朝塘特別前往動物之家了解及關心收容情形，呼籲市民踴躍認養，讓流浪毛小孩找到幸福歸宿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2017年零撲殺政策上路後，台南市農業局動保處大力修繕動物之家設備，不斷改善收容環境，打造毛孩與民眾的互動專區，來強化收容品質及提升認養率，農業局長李朝塘特別前往動物之家了解及關心收容情形，並感謝認養犬貓民眾，他呼籲市民踴躍來動物之家認養，希望讓流浪毛小孩找到幸福歸宿。



台南市有二個動物之家，可收容流浪犬貓700隻，動物之家善化站首創成犬認養互動區「旺彩客棧」，藉由設置色彩鮮豔的狗屋，加上站內獸醫師與訓犬師積極訓練，讓原本不受青睞的成犬能實際與參訪民眾親近互動，而提升認養率。

5月更是阿勃勒盛開的季節，狗屋在一片黃色花海的襯托下，與可愛的毛小孩共同形成一幅美景，吸引來參觀的民眾紛紛拍照留影，5月28日農業局長李朝塘也前往此區與毛小孩互動，他稱讚這裡是「五星級」的動物之家。



李朝塘表示，「旺彩客棧」的狗屋頗獲民眾贊同，因此善化站再增設「成犬運動區」及「奶油飛園區」，藉由開放的自由活動空間促進毛孩的社會化與融合，民眾可進入園區內與一群自由奔放的毛孩同樂，也可在園區外欣賞毛孩間遊戲的模樣，此區自設立以來每周都有毛孩被認養，成果相當不錯。





李朝塘強調，台南市動物之家規劃有妥善的收容設施，收容犬貓能獲得妥善的照顧，而且也不會被撲殺，不過雖然如此，還是希望民眾能踴躍前來認養，畢竟認養出去才是真正的家。

市民朋友若想親身體驗毛小孩強大的療癒效果，歡迎大家於動物之家開放時間（星期二至星期六上午9時至12時，下午1時30分至4時30分）親臨互動，更希望大家踴躍認養，讓毛孩成為大家永遠的家人。