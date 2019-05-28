足療師蒐集腳皮做「清明上河圖」　網傻眼狂喊：有味道的藝術

▲足療師將腳皮製成《清明上河圖》。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

安徽一名魯姓足療師從事足療修腳工作30年，他不但將顧客修剪下來的腳皮完整保存起來，甚至還拿這些腳皮來題字、作畫，創作出「萬人皮字」、「迎客松」、「清明上河圖」等畫。魯師傅表示，自己從小喜歡琴棋書畫，這樣做只是為了讓人們更重視足療養生。

▲安徽蕪湖足療師蒐集上萬名顧客腳皮，將其風乾後進行相關創作。（圖／翻攝自梨視頻）

據梨視頻報導，安徽蕪湖足療師魯可水專門從事足療工作，藝名為魯刀王。他接受媒體訪問時表示，這一行是家傳事業，因為自己從小喜歡琴棋書畫，特別熱愛傳統國畫，便將幾萬名顧客修剪下來的腳皮保存起來，風乾後創作了「迎客松」、「清明上河圖」等畫。

▲魯姓足療師的作品《迎客松》。（圖／翻攝自梨視頻）

魯可水透露，「迎客松」這幅圖是他在2008年開始創作的。他先把迎客松描繪出來，接著用蒐集來的顧客腳繭皮，一點一點地仔細剪接，「花了一年的時間，每天抽空20分鐘至半個小時，慢慢粘貼上去。」魯可水表示，自己這麼做主要是要讓人們重視這個行業，重視足道養生健康。

▲足療師魯可水。（圖／翻攝自梨視頻）

影片在網路曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛留言表示「這畫多好不評論，但絕對有味道」、「是我沒法接受的藝術，光收藏這些皮我都覺得我是做不到」、「有味道的藝術」；不過也有網友認為「尊重藝術，就好比人體繪畫，不理解也請不要噴」。