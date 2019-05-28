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為「國瑜抱不平」　周錫瑋：兄弟，我願為你擋子彈

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▲▼ 周錫瑋韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲周錫瑋表示．韓國瑜受盡委屈，自己願為他擋子彈。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日晚間出席「兩岸人文名家論壇」中，巧遇國民黨副主席周錫瑋，2人並未一起接受媒體訪問僅「咬耳朵」，對於初選對手頻頻「卡韓」，周錫瑋溫馨喊話「做兄弟的一定幫你擋子彈」。

周錫瑋表示，自己昨天晚上就來到高雄，事前也沒知會韓國瑜，他表示兩人平常都有聯繫，來到高雄不必再特別通知，也認為韓最近相當辛苦，「不斷被攻擊、抹黑，這段辛苦的日子自己也走過」，周又說，選舉不必走到這個地步，尤其又傷害到李佳芬與韓冰。

同為初選競爭者的周錫瑋也強調，他除了支持自己外，也支持黨內的強棒，更支持民主的風度，讓所有的人都不會受到惡意的抹黑，一定要有君子的風度，輸了就要成全，並全力以赴的打團體戰。

▲▼ 周錫瑋韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲周錫瑋與韓國瑜意外在兩岸人文論壇中同台。（圖／記者洪正達攝）

不過周也提到，他來到高雄不少趟，也逛過不少知名的景點，包含愛河沿岸、三民市場或其他鄉鎮，他也會找時間向韓國瑜提建議，希望能一起為這塊土地變得更好。

至於周韓兩人咬耳朵時講了什麼，周錫瑋則說，除了安慰韓國瑜在初選期間受到的打擊外，更希望能幫他擋子彈，周也在今天發表2點聲明，第1點是他與他的團隊絕不攻擊黨內其他參選的同志，若有這種情形願受黨最嚴厲的制裁，第2點是，若沒在初選中勝出，便會全心全意的協助到明年投票前，也藉這2點聲明希望黨內能好好團結。

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關鍵字：周錫瑋,韓國瑜,黨內初選

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