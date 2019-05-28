轎車駛過高潮！騎士被「水噴射滿臉」氣炸檢舉　網正反開戰：雨天難免

突發中心／台北報導

台北一名男網友在《爆廢公社》氣憤寫道，下雨天積水難免，但是水能夠濺到臉的高度，那一定是沒減速；同時他也準備把行車紀錄器交給警方，怒檢舉轎車。不過底下網友留言正反兩極，大部分的人都認為檢舉不成功，「下雨天被潑濕難免吧！」

▲大水花噴射。（圖／網友提供，下同）



原PO表示，行車紀錄器的重要就在此時，前幾個禮拜才被貨車濺到，但人家是順順開就算了。他指出，黑色轎車能夠讓水噴到臉的高度，一定是沒減速，若今天脖子以下就算了，但滿臉就完全無法接受，而且安全帽裡面也全部濕掉，真的很誇張。

▲原PO檢舉，引起網友正反討論。



有人質疑檢舉能成功嗎？對此原PO貼出《道路交通管理處罰條例》第四十四條第六項，行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致污濕他人身體、衣物，處罰新台幣600元以上1800元以下罰鍰。不過檢舉是否會成立，有待相關單位鑑定，截稿前結果尚未出爐。

許多網友看完後紛紛留言「這樣是能檢舉三小」、「這要過件的機率真的很低」；也有網友表示「其實是有法條的可以檢舉的，之前就一個人的公事包被潑濕，兩個人到警察局，警察還真的找到法條，你可以檢舉他未打方向燈」、「不知道被噴過幾百次臉了，我現在都當作洗澡邊唱歌」。

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