阿伯「錢包被偷」無助抱頭！女網友心軟回頭看　宜蘭人傻眼：X還我眼淚

▲中年男子到處借錢。（圖／網友提供）



記者林姸君／綜合報導

路上遇到沒錢回家的人，你會借他錢嗎？一名女網友27日在宜蘭中山公園停車場遇到一名中年男子，對方先詢問是否會經過頭城，接著泛淚表示錢包被偷了，模樣相當無助；由於詐騙太多讓她不敢幫忙，趕緊離開，但內心相當愧疚。許多網友紛紛留言，「別給，他是慣犯。」

女網友在《宜蘭知識＋》寫道，「男子開口詢問是否能借100、200元回家，當下我是跟他說不方便，找警察可能比較好，就牽著兩個女兒走了，後來繞回去看到他在抽煙，詐騙太多不敢幫忙，有人遇過嗎？還是剛好是你家人呢？」

後來陸續有其他網友在底下留言指出，該名中年男子是慣犯。對此女網友向《ETtoday新聞雲》記者氣憤表示，這樣的行為真的很不可取，讓善心的人都不敢幫忙了，也害到那些真正需要幫忙的人不能在第一時間得到協助，因為詐騙太多，搞得大家人心惶惶。

據了解，中年男子家住在機能不錯的社區，且好手好腳，身體並沒有什麼問題，卻出來拐騙。曾經遇過中年男子的人紛紛留言「從30升到200了，真的物資上漲了」、「前幾天有遇過，他還真掉淚，X還我眼淚還有錢」、「固定咖了，不要被騙了」。

【更多新聞】

轎車駛過高潮！騎士被「水噴射滿臉」氣炸檢舉 網正反開戰：雨天難免



誤穿拖鞋到陽台！客戶秒飆罵「沒教養」客訴...工人忍淚道歉 網氣炸了



他跳台北橋輕生！油罐車輾過「業務過失致死」移送...駕駛手抖無助 網怒了