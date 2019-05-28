不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

國際中心／綜合報導

美國脫口秀主持人諾亞（Trevor Noah）日前在節目上表示，美國強硬地封殺華為，是因為美國也想用5G監視全世界，可惜因中國大陸5G技術遙遙領先而無法辦到。而美國的5G技術和大陸的相比，根本就是「LD和DVD的差別」。

▲目前華為的5G技術領先全球。（圖／路透社）



據《美聯社》報導，諾亞在節目《每日秀》（The Daily Show）中提到，美國擔心華為的壯大，意味著中國影響力將滲透到世界各國，為了阻止這一天的到來，川普選擇把華為列入出口管制黑名單。他還指出，「雖然美國也在開發5G，但技術顯然落後於中國」，現階段做不到用5G來監控全球，也不甘心看著中國領先，所以只好用行政手段來施壓。

華為創拜人任正非日前接受《央視》採訪時透露，「這是長期的戰鬥，雖然我們正在打持久戰，但我們將會變得更強大」，而且現今並不是華為最危險的時期，「在被美國打壓和發生孟晚舟事件前，才是我們公司最糟糕的時候」，當時員工們反而因為太過安逸而懶惰，如今受到危機意識的啟發，大家都戰戰兢兢的工作，「處於最佳戰鬥狀態」。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

