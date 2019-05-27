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施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版。（圖／記者姚惠茹攝）

▲施崇棠在華碩30週年COMPUTEX記者會，端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今天（27日）在COMPUTEX 2019推出周年特別版系列，其中包括「ASUS ZenFone 6 Edition 30」智慧型手機、「ASUS ZenBook Edition 30」筆記型電腦與「ASUS PRIME X299 Edition 30」主機板。

華碩董事長施崇棠今天率領團隊舉辦2019台北國際電腦展(COMPUTEX)展前記者會，提到華碩為了30周年精心打造的紀念Logo，代表著ASUS的「A」，底部隱含以人文為本的「人」字設計，還有反過來看的愛心形狀，甚至是一個向上的箭頭，代表著華碩無懼向前的品牌精神。

▲施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版。（圖／翻攝華碩直播）

▲施崇棠在華碩30週年推出「ASUS ZenBook Edition 30」筆電紀念版。（圖／翻攝華碩直播）

施崇棠特別在華碩30週年，端出三款周年特別版系列，首先提到2006年推出的經典皮革筆電S6，今年特別推出「ASUS ZenBook Edition 30」筆電，主打機身上蓋採用珍珠白義大利皮革，搭配18K玫瑰金鍍金30周年紀念Logo，還有珍珠白滑鼠、皮革收納盒、滑鼠墊與真皮皮套。

規格方面，「ASUS ZenBook Edition 30」筆電，搭載最新第8代Intel Core i7四核心、NVIDIA GeForce MX250顯示卡、16GB記憶體、超快PCIe固態硬碟(SSD)與Gigabit等級Wi-Fi，並內建新一代ScreenPad 2.0智能動態觸控板，宛如第二螢幕，主打多工作業效率、增加生產力，並配備四面窄邊框顯示螢幕，屏佔比達95%，成為螢幕尺寸同為13.3吋的筆電中機身最小機種。

▲施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版。（圖／翻攝華碩直播）

施崇棠在華碩30週年推出「ASUS PRIME X299 Edition 30」主機板紀念版。（圖／翻攝華碩直播）

接著，施崇棠提到30年前，華碩以主機板起家並領先全球，為了致敬首款主機板ISA-386C，特別發表「ASUS PRIME X299 Edition 30」主機板，支援最新Intel Core X系列高階桌上型電腦處理器，搭配最新旗艦16級功率解決方案及強大的散熱功能。

同時，內建M.2插槽及散熱片，可讓NVMe固態硬碟在穩定溫度下，提供最快的資料傳輸，而雙Thunderbolt 3與DisplayPort連接埠，則能串接外接顯示器或儲存裝置，配備Aquantia 5G乙太網路、Intel Gigabit LAN與Wi-Fi 6，可最佳化網路流量、降低延遲，達到串流高畫質影音、雲端備份或執行線上遊戲，都能連線順暢。

此外，強打多工處理，特別搭載2吋LiveDash OLED動態面板，除了能顯示溫度、電壓與時脈等重要系統資訊，還可依喜好設定文字訊息、圖形動畫，展現個人獨一無二的主板美學，並隨貨附贈的Smart Control Console，具備LiveDash動態面板、語音及手勢控制功能，讓使用者透過專用支架就能安裝在一般螢幕上緣。

▲施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版。（圖／翻攝華碩直播）

▲施崇棠在華碩30週年推出「ASUS ZenFone 6 Edition 30」智慧型手機紀念版。（圖／翻攝華碩直播）

最後則是日前華碩在西班牙發表的ZenFone 6，特別在30周年推出「ASUS ZenFone 6 Edition 30」智慧型手機紀念版，施崇棠提到獨特的鏡頭設計，自從發表之後就掀起革命性的話題，因此就以霧黑機背搭配極具禪意的經典同心圓設計，還有30周年紀念Logo推出周年特別版。

規格方面，施崇棠表示，分別將記憶體、儲存空間提升到12GB與512GB，主打可以執行多工作業，配備6.4吋「無瀏海」窄邊框全螢幕，並以第六代康寧Gorilla強化玻璃作為防刮抗磨的防護，再加上旗艦級Qualcomm Snapdragon 855行動運算平台，以及5,000mAh大容量電池，充電一次就可以連續使用2天。

至於ASUS ZenFone 6相同的創新翻轉相機(Flip Camera)，則是包含一個最新4800萬畫素Sony IMX586感光元件的主鏡頭和一個1300萬畫素的超廣角(125°)鏡頭，並於DxOMark Selfie benchmark中，以98分的好成績奪下第一名，在攝影方面獲得肯定。

▲施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版。（圖／華碩提供）

▲左起為華碩共同執行長胡書賓、董事長施崇棠、共同執行長許先越。（圖／華碩提供）

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關鍵字：華碩,ASUS,施崇棠,30週年,主機板,ZenFone 6,ZenBook,COMPUTEX

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