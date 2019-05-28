歐盟畫紅線警告「100%反對」美國制裁進口車：將會迎來大災難

▲歐盟畫紅線，警告美國不許限制歐洲車進口。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

歐盟高層在27日表示，反對美國對於歐洲進口車或汽車零組件的任何形式抵制，因為這可能讓整個歐洲的汽車業迎來「一場災難」，歐盟各國官員也表示支持。川普日前宣布建議調降歐盟對美進口車配額，並會在180天後決定是否為歐洲近車加徵關稅。

《彭博》報導，川普在本月初提議調降歐盟對美進口車輛的配額，他認為這個出口量已經威脅到國家安全，隨後在17日宣布，將會延後180天，決定是否對進口車加徵25%關稅，但仍堅持「需要靠降低進口數量來改善國內市場的競爭狀況」。



不過，自願性限制出口有違世界貿易組織（WTO）的規定，歐洲國家也一再否定川普的說法。瑞典貿易部長林德（Ann Linde）27日就在布魯塞爾歐盟總部表示「這是我們100%反對的事」，其他國家首長以及歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）也贊同表示，歐盟的28個國家都會遵守WTO的規範。



在中美貿易戰的陰影之下，跨大西洋貿易的衝突可能再度衝擊世界經濟，這個問題更可能會破壞計畫中的美國與歐盟關稅協商，同時也讓去年7月雙邊達成的停火協議產生變數。目前美國可能真的會對歐洲進口車加徵關稅，歐盟也會以同樣的關稅制裁反擊。

根據歐盟委員會（European Commissio）數據顯示，若美國真的對進口車加徵關稅提高到25%，那麼每台車輛標價平均將會增加1萬歐元。林德表示，「我們希望這樣的事不會發生，這對瑞典和整個歐洲的汽車業來說，都會非常艱難，簡直是一場災難」。

川普在去年宣布，對全球進口的鐵和鋁分別課徵25%和10%關稅，當時歐盟就以同樣措施反擊，對價值28億歐元的美國商品加徵25%關稅。