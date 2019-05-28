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停車2hr1844元！　霸氣車主不滿亂收費把車停出入口

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▲▼湖南省長沙市一位超霸氣司機近日因不滿停車場亂收費，直接把車停在出入口。（圖／翻攝自《瀟湘晨報》）

▲湖南省長沙市一位超霸氣司機近日因不滿停車場亂收費，直接把車停在出入口。（圖／翻攝自《瀟湘晨報》）

大陸中心／綜合報導

湖南省長沙市近日一位超霸氣司機因為不滿停車場亂收費，直接把車停在出入口。據報導，司機肖姓男子當天停車2小時，卻被要求繳交20天的費用一共405元人民幣（約新台幣1844元），太氣憤又找不到工作人員，停回車位又怕被繼續收費，所以才停在出入口。

據《瀟湘晨報》報導，超霸氣司機肖男解釋，他21日在長沙市雨花區井蓮路附近的華悅城商業廣場一間餐廳吃飯，下午6點將車停在了華悅城商業廣場停車場，晚上8點多前去取車時，卻在出口被道閘攔住，被要求繳20天的停車費共計405元人民幣。

肖男表示，當時看到停車場顯示幕的金額，大吃一驚，「我從停車到取車差不多2個多小時，而且在商場吃飯是免停車費的」。隨後，他把車停在出入口，並在車上留下自己的電話就打車離開，「停車場是無人上班自動收費，找不到人我只好走了。之所以選擇停在出入口位置，是因為找不到溝通的工作人員，但退回停車位又怕繼續收費。」

肖男說，當晚就有一名保全聯繫他前來移車，但因有事在身，沒來。22日上午他接到停車場所屬管理公司電話，要對方解釋為何會收取天價停車費，但認為對方態度很差，所以拒絕移車。

停車場管理公司「綠城物業」認為，系統顯示車在5月1日進入了商場停車場，一直沒有離開。肖男解釋，5月1日是他兒子開車來百貨，出停車場時道閘是開啟狀態，沒有工作人員。經過調查，系統只記錄了車進來，出去沒有。所以等肖男21日再次去事發停車場時，記錄顯示要求繳納20天的停車費。

雙方22日已在警方的協調下，達成口頭協定。肖男將車從現場移走。

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關鍵字：天價停車費,華悅城商業廣場

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