拾得他人現金3萬元及存摺竟占為已有　監視器下現形被逮

▲台南市新化分局經採證及調閱監視器偵辦，發現係黃女領錢出來時不慎掉落，遭一民眾拾得占為已有。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新化分局4月27日上午11時許，受理72歲黃女士，報案遺失郵局存摺及現金3萬元，黃女焦急請求警方協助，警方原以為係機車置物箱內財物遭竊，經採證及調閱監視器偵辦，發現係黃女領錢出來時不慎掉落，遭一民眾拾得占為已有，查出係穆姓民眾涉案，經傳喚到案依法送辦。

警方說，從黃女停車處中正路商店處周遭，調閱監視器釐清有無遭竊，惟重複監看均未發覺有嫌疑人接近，再調郵局附近調閱監視器，釐清黃女提領離開動向過程，發現現金等物係黃女騎乘機車時不慎遺落，遭1名嫌疑人撿拾占為所有。

員警持影像訪談周遭店家後，鎖定一嫌疑人，經以郵局為中心擴大進行調閱，果真發現郵局有撿拾者穆姓犯嫌入內影像，經以車追人比對無誤，傳喚穆姓犯嫌到案說明，施嫌坦承撿拾後不法佔為己有，全案依侵占遺失物罪嫌移送偵辦。

黃女經員警通知認領，對於警方的細心積極，不放棄任何線索，終能找回遺失物萬分感激，黃女談及該筆現金係老農津貼省吃儉用所積蓄下來，自從遺失日起夜不成眠，心情非常低落自責，幸在警方協助下終究失而復得物歸原主，由衷感激稱謝不已。

新化分局長方國璽，對於員警受理民眾報案態度主動積極，秉持「視民如親、苦民所苦」的精神，以擴大搜索規模，鍥而不捨釐清追查而完成任務，特別頒發破案茶從優敘獎予辛勞員警，大大提升分局形象士氣。