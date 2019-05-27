影／雨用倒的！18縣市大雨特報　北市松山時雨量51.5毫米列一級淹水警戒

▲台北市區中午下大雨，雨大到街道能見度很低。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對全台一共18縣市發布大雨特報，其中台北市中午強降雨來得又急又快，導致市區街道灰濛濛一片，能見度超低，中央氣象局截至下午1點40分為止，時雨量前8名都在大台北地區，其中民生國中測站達到51.5毫米，水利署也針對北市松山發布一級淹水警戒。

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▲截至27日下午1點40分為止，全台時雨量前8名都落在台北市和新北市。（圖／記者屠惠剛攝）

根據中央氣象局所提供的資料，27日下午1點40分前，時雨量第一名是台北市民生國中，達51.5毫米，第二名是台北松山達49毫米，第三名在新北市的水利署碧湖測站達43毫米，第四名是新北四堵測站達41毫米，第五名為新北三峽的大豹，時雨量也達41毫米。

▲台北市27日中午大雨下得很密集，台北市民生國中測站1小時下51.5毫米。（圖／記者林敬旻攝）

大雨特報警報區：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣。

▲台北市松山區列一級淹水警戒。（圖／翻攝防災資訊服務網）

北市一共接獲三件積淹水通報案件，第一、仁愛路三段118巷12弄25號側溝不通積水30公分，第二、台北市大安區仁愛路3段118巷12弄25號，淹水，第三、台北市松山區敦化南路1段21巷，隨雨勢趨緩，積淹水均很快退去。目前對流胞東移且明顯減弱，目前僅內湖區仍有部分雨勢，其餘各區雨勢均已明顯趨緩。