天道盟大哥「內射性侵」舞小姐　強脫洋裝「拉鍊壓出血痕」現狼形

▲舞廳小姐遭吳姓男客撿屍性侵，背後留下被扯壞的拉鍊壓傷的血痕。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北1名舞廳小姐指控，天道盟分子吳耀芳在2016年間，趁她續攤喝醉，帶她到摩鐵性侵得逞，檢察官3度以監視器拍到被害人自行進房、不用攙扶等理由，不起訴吳男，但台北地檢署第4度調查，認為被害人背上有道傷痕，是洋裝拉鍊被扯壞後壓出來的，除非昏睡，否則性行為時應會不舒服換姿勢，23日改依妨害性自主罪起訴吳男。

▲舞廳小姐自己一個人在房間醒來，還得支付延長時間的房間錢。（示意圖為資料照／記者黃克翔攝）

吳耀芳是天道盟不倒會成員，2012年間在台北市「小夜城」舞廳喝酒時，與其他酒客發生衝突，被開3槍，吳的雙腳各中1槍，送醫後無大礙。



本件性侵案被害人指控，她在2016年間某天晚上，陪吳姓等3名男客離開舞廳到外面消夜後，準備去按摩，但是因為要排隊等候，吳男等人就帶她去薇閣開房間，結果她在房間醒來，發現男客都不在，自己的衣服凌亂、穿著的洋裝後面拉鍊頭還在上方後頸部，但鍊條軌道整條被扯壞，下體也隱隱作痛，到櫃台支付延時費用時表示遭性侵。

但被害人傳簡訊詢問吳男沒有回應，和友人商量後決定驗傷報警，吳男辯稱另外2名友人是被害人打發走的，他後來是被通知按摩排號到了所以先離開，事後他有另外去舞廳付錢。檢察官先前偵查時，根據監視器畫面，認為被害人在摩鐵內自自己走路，不需攙扶，事後在櫃台表情淡定，沒有異狀等理由，3度處分不起訴吳男。

▲吳姓男客辯稱與舞廳小姐有性交易，3度獲得不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

被害人不服，繼續提出再議經高檢發回，北檢第4度調查後，認為被害人背後沿著脊椎的一長條傷痕，是被扯壞的拉鍊多次摩擦造成，照理應會不舒服、要求換做愛姿勢，不至於任由摩擦成傷；而被害人清醒後還在整理思緒，所以在摩鐵櫃台時沒有特殊表情。

此外，吳在性行為時沒戴保險套，直接體內射精，在一般性交易時，這種無套內射會加錢，但吳男和被害人從沒討論價錢，事後又不回應被害人簡訊，直接去店裡付錢，到案也講不出到底性交易價碼是多少，與常情不符，因此不採信吳男辯詞，將他提起公訴。

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