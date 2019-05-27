「2條命佔位」媽推嬰兒車…比X手勢趕人！他譙：不覺得丟臉嗎　

▲女子霸佔停車格，等待丈夫來停車。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「這年頭停個車需要用兩條生命擋車嗎？」高雄一名駕駛氣急敗壞表示，日前找停車位時，看到一名媽媽推著嬰兒車人肉卡位，甚至囂張比出「X」的姿勢，似乎要駕駛知難而退。但到底該不該禮讓？也意外引發眾多網友論戰。

一名網友在臉書《爆怨公社》氣憤表示，上周六（25）日，她開車行經林森一路，發現一旁的停車格上有女子推著嬰兒車「人肉霸佔」，更誇張的是，對方態度十分強硬，「手比個X把我趕走」。

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原PO解釋，優先禮讓婦女、小孩是種美德，不過對方的行為卻讓他火冒三丈，忍不住飆罵「開車那位爸爸你到了不覺得丟臉嗎？怎麼沒說你老婆怎麼跟你小孩在幫你在做違法的事情？這年頭停個車需要用兩條生命擋車嗎？」

該文章掀起熱議，部分網友認為應該硬起來，「是我就會上前把他們叭走，誰在跟他們算了」、「佔位本來就不對，不要本末倒置，就算是老奶奶也不可以這樣，何況這樣很危險，老公都沒有顧忌到自己懷孕的老婆跟小孩嗎？」、「這年頭，好像懷孕或是帶小孩或是年紀大，就自以為吃了無敵星星」、「人肉佔位罰單300（元），但你要打電話到派出所」、「讓不讓是個人的氣度，非法佔車位就是錯的，沒違法的車主卻要被砲，哪招」、「這真的很不ok，都是當人父母的人了，難道也要這樣教孩子」、「法律不允許，人民都在道德綁架，跟博愛座一樣」、「直接檢舉啊，讓他有車位也有罰單」。

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▲霸佔爭議，讓正反兩派的網友吵翻了。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

也有人直呼退一步海闊天空就好，「多點友善少點爭吵台灣會更好」、「嬰兒車也是車，他先停一下而已」、「習慣就好台灣日常，三寶就要臉皮厚」、「雖然不對，但還是體諒一下帶小孩出門真的不太方便」、「假如我是老公，不會讓老婆推著嬰兒車去佔車位，更何況還是個孕婦」、「看到這個就直接另外找車位了…因為有嬰兒」、「其實得饒人處且饒人，常保寬容的心，你會有福報」。

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