「總統府」在彰化田尾！14萬片四色牌打造　黑手夫妻2年摺出夢想

▲田尾巫裕豐夫妻花2年時間用四色牌摺出縮小版總統府。（圖／記者唐詠絮翻攝)

記者唐詠絮／彰化報導

用四色牌就能摺出縮小1000倍的總統府？這是真的！田尾鄉69歲機車店老闆巫裕豐與妻子邱碧梅，2017年開始動手摺總統府，如今這個14萬片、面寬140公分、深85公分、塔高60公分的總統府在去年的12月30日完工，讓許多民眾都到「四色牌摺紙藝術館」參觀，也豎起大拇指稱讚，原來「總統府」就在田尾。

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▲田尾巫裕豐夫妻花2年時間用四色牌摺出縮小版總統府。（圖／翻攝自Facebook／四色牌摺紙藝術，以下同）

巫裕豐早年家中經濟不好，國中畢業後就開始學習修理機車，當小工賺錢添補家用，與妻子邱碧梅兩人白手起家生下3子，一家生活小康，20多年前，與友人一起去爬山，看到有人用紙在做桌墊、鳳梨還有花朵，便深深吸引他，從此與摺紙藝術結下不解之緣。

▲巫裕豐夫妻摺百年古厝。

巫裕豐說，當時看到很多人都是用紙摺，他就想到要來點不一樣的，開始向長輩四處要來四色牌，紅紅的很討喜，從第一輛腳踏車處女座，到總統府、百年古厝都是他的得意作品，有人問他說，為何沒有看到101大樓，巫裕豐笑著說，只有一座大樓，太沒挑戰性了。

巫裕豐說，要到台北總統府一趟，路程有些遙遠，這輩子也從沒到過總統府，想摺總統府與民眾一起同歡，就請在田尾國中教書的兒子拍下總統府全景，然後他與妻子一起依照圖片縮小成迷你版的總統府。有附近的民眾看到這些可愛又迷你的造型，都想跟他學摺紙，但摺了一下子，都說摺得手痠了，就放棄了。

巫裕豐也說，通常都是利用機車店休息的時候，再跟妻子兩人一起摺，有時候摺到忘記時間，到了半夜也還在摺，兩夫妻在摺紙時可以聊天，可以討論，當然有時候也會拌拌嘴，趣意橫生。如今，在住家開了一間「四色牌摺紙藝術館」，裡面陳列的作品都是他這20多年來的心血，都是非賣品只開放讓民眾參觀。

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