非洲豬瘟延燒「雲南再爆疫情」　49頭豬發病「48隻全死」當局急封鎖撲殺

▲雲南再爆非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在中國大陸持續蔓延，目前31個省市自治區均傳出豬瘟疫情。繼寧夏回族自治區21日排查出有外調生豬感染疫情後，官方25日又公布雲南省文山州硯山縣有豬隻染病死亡；其中共存欄生豬共104頭，發病49頭，死亡48頭。

大陸農業農村部新聞辦公室25日在官網發布公告稱，5月25日15時接到中國動物疫病預防控制中心報告，經雲南省動物疫病預防控制中心確診，雲南省文山州硯山縣維摩鄉部分養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，相關養殖戶存欄生豬104頭，發病49頭，死亡48頭。

▲雲南省從2018年至今，已有8起非洲豬瘟疫情傳出。（圖／路透社）

官方公告提到，疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等應急處置措施，對全部病死豬和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前，上述措施均已落實。

非洲豬瘟自2018年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情大範圍擴散。據大陸農村農業部官網公告訊息，截至26日為止，全中國大陸共發生138起非洲豬瘟疫情。截至目前，今年4月共有13例疫情發生，5月則有5起，雲南25日的這起非洲豬瘟疫情，為該省的第8例。