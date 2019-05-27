華聞快遞／8萬貧困戶受益！　海南開創「消費扶貧新模式」

▲海南島建設自由貿易港自由貿易區。（圖／視覺中國）

《海南》8.24萬貧困戶受益！ 海南開創「消費扶貧新模式」

大陸（海南）自由貿易試驗區製度創新案例（第三批）20日出爐，包括12項製度創新案例；其中，以市場為導向開創消費扶貧新模式的創新案例最引人關注。據悉，以市場為導向開創消費扶貧新模式，是海南在打贏打好脫貧攻堅戰道路上的積極探索，也是海南從機制和模式上為鞏固脫貧攻堅成果、探索貧困群眾持續增收邁出的堅實一步。（海南日報）

《浙江》杭州將創業投資引導基金規模擴大至30億元

為了進一步深入實施創新驅動發展戰略，充分發揮創業投資促進創新創業的積極作用，杭州市發改委、市財政局近日決定規範杭州市創業投資引導基金運作，並將引導基金規模由10億元擴大至30億元（人民幣，下同）。（新華社）

《北京》海淀區首批集體土地租賃房項目開工 可提供1101套房源

中關村東昇科技園園區集體土地租賃住房項目25日破土動工。該項目是北京市首批試點的39個集體租賃房項目之一，未來將提供1101套房源，這些房源的面積、戶型多樣，將滿足周邊園區科技企業和人才不同的居住需求。（中新社）

《貴州》智能視頻大數據產業聯盟在貴陽成立

由中國國際大數據產業博覽會組委會主辦，華為公司與30家聯盟成員單位共同發起的「智能視頻大數據產業聯盟」會議26日在貴陽舉行。本次會議以「創新發展數說未來」為主題，近300位來自全國各地的專家和精英齊聚一堂，共同探索智能視頻大數據產業的發展之路。（中新社）

▲智能視頻大數據產業聯盟會議現場。（圖／中新社）

《廣東》大亞灣推動大項目建設 打造世界級綠色石化產業基地

「2019中國化工園區與產業發展論壇」23日至24日在廣東惠州舉行。據悉，剛榮獲「2019中國化工園區30強」第一名的廣東惠州大亞灣經濟技術開發區已有89宗項目落戶；其中，世界500強和行業領先企業投資佔比近90%。（中新社）

《江蘇》優勢產業發展較快！江蘇1-4月工業經濟增速回升

江蘇省工信廳日前發布的工業分析報告顯示，今年以來，江蘇省各地加大技改力度，力促新產品、新技術加快應用，1-4月工業經濟增速回升。全省1-4月規模以上工業實現增加值同比增長5.1%，略高於5%的年度目標任務。（中新社）

《福建》一季度泉州財政收支持續增加 民生支出增長加快

泉州市今年以來經濟運行保持在合理區間，延續了總體平穩、穩中向好的發展態勢，大部分經濟指標增速高於全省平均水平；其中，財政收支持續增加，民生支出增長加快，佔一般公共預算支出比重超過八成。數據顯示，泉州市一季完成一般公共預算總收入達245.15億元，增長9.9%，增速比上年全年高3.4個百分點，比全省平均高2.2個百分點。（中新社）

《貴州》2019數博會科技成​​果發布149個科技項目獲獎

2019中國國際大數據產業博覽會「領先科技成果發布」會上指出，此次2019數博會有149個科技成果獲獎；其中，49個科技成果獲「領先科技成果獎」，100個科技成果獲「優秀項目」殊榮。（中新社）

▲2019數博會領先科技成果發布會現場。（圖／中新社）