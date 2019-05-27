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買實支實付醫療險　「正本理賠」、「副本理賠」別傻傻分不清

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▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／姜國輝記者攝）

▲民眾就醫自費項目越來越多，實支實付醫療險也受重視。（圖／記者姜國輝攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

自從我國健保實施DRGs（疾病診斷關聯群）制度後，民眾就醫自費項目增加，實支實付醫療險就受到重視，許多民眾甚至買到「雙實支」、「三實支」，但投保前可要搞清楚你買的保單是只限「正本理賠」，還是可以接受「副本理賠」。

現在保險實務上，很多民眾會向多家保險公司購買兩張以上實支實付醫療險。以民眾最常聽到的「雙實支」來說，同時購買A、B兩張實支實付醫療險保單，A保單只接受收據正本理賠，但B保單接受收據副本理賠，當住院時，保戶就可以同時獲得兩家保險公司的理賠金。

民眾要怎麼分辨自己投保的保單是正本理賠，還是副本理賠？壽險業者指出，通常只限收據正本理賠的保單，在保單條款內都會特別註明「醫療費用收據正本跟明細」，也就是代表這張保單只接受正本理賠。

保險業務員也透露，有另一種方式可以分辨。因為在保戶投保前，各公司要保書上都會有一欄「是否有投保其他家保險公司的實支實付醫療險」，如果沒有投保過當然勾「否」，但若有投保過在那一欄勾「是」。如果勾選「是」保險公司還承保，基本上也算是默認可接受副本理賠。

保險業者表示，目前實務上採用雙實支以上的保戶，大多是希望除了藉由保險轉移高額醫療費用外，還可以作為補償住院期間無法工作的損失等支出。但保險局強調，保障型保險本身是「損害填補」原則，不應該藉此多領超出醫療費用的理賠金，以免引發道德風險。

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關鍵字：實支實付,醫療險,副本理賠,正本理賠

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