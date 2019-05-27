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獨家／實支實付醫療險「副本理賠」　擬對保戶限制投保件數或家數

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▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

▲保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局近期發文給壽險公會，請公會針對目前民眾投保可「副本理賠」的實支實付醫療險，研議出可行的控管方案，擬限制每位保戶的投保件數，或是投保的保險公司家數。雖然還只在研議中，但保險業者已開始因應，近期針對過去已有投保實支實付醫療險的保戶，若想再加買一張，業者在核保上都開始有顧慮。

有保險業者向《ETtoday新聞雲》透露，對於之前有買過實支實付醫療險的保戶，現在若想再加買另一張可副本理賠的實支實付醫療險，公司最近在核保上都有所疑慮，主要就是各業者有接到通知，保險局開始要針對實支實付副本理賠加以控管。

《ETtoday新聞雲》記者詢問保險局局長施瓊華，她證實保險局確實有發文請公會研議，針對實支實付醫療險的副本理賠，請公會研議出可行的控管方案。

施瓊華說明，其實目前各家保險公司本身就有在做額度控管，若保戶投保「同一家」保險公司的數張實支實付醫療險，每家公司都會有額度管控。

但主要問題在於，許多保戶是跟「不同」的保險公司投保數張實支實付醫療險。施瓊華指出，保險局沒有限制民眾投保實支實付醫療險只能限跟1家保險公司買，但保戶擁有的數張實支實付醫療險若都是不同保險公司，因為每家公司商品的給付內容不同，對於保險公司來說很難做到額度控管，所以請公會研議，看是要從保戶的投保張數，或是投保的保險公司家數做控管。

施瓊華強調，民眾買太多可副本理賠的實支實付醫療險，例如A先生買了5張可副本理賠的實支實付醫療險，明明醫療費用只有20萬元，A先生卻能透過多張保單副本理賠領到高達100萬的理賠金，「這本身就會有社會道德觀感上的疑慮，保險公司本來就要去避免過度銷售引發的道德風險。」

也有另一家保險業者向《ETtoday新聞雲》表示，因為保險局開始要針對保戶買的實支實付醫療險張數做控管，有些企業要幫員工投保團保時就發生問題，公司幫員工買的團保中有包含實支實付醫療險，員工若認為不足，想要再自己花錢向別家保險公司另外加買實支實付醫療險，另一家保險公司在核保時就會有所顧慮。

施瓊華則表示：「目前一切都還沒有定案，還只是發函請公會研議的階段，保險業者如果有建議與實務上的困難，都可以隨時向公會與保險局反應。」

其實，保險局在去年研擬《保險法》修正草案時，就曾研議新增條文，規範民眾的理賠金額不得超過「醫療費用」的金額。最受影響的，就是擁有多張可副本理賠實支實付醫療險保單的保戶，因為保戶不管買再多張實支實付醫療險都還是只能理賠到醫療費用的金額，不能多拿理賠金。

後來，社會輿論不贊成，保險局舉辦公聽會聽取各界意見後，發現實支實付醫療險各家商品設計不一致、太過複雜，實務操作上有難度，還需要跟學者與業者討論，因此決定暫時把該條文草案拿掉，目前出爐的《保險法》修法草案只針對「產險」的複保險做規範，不涉及實支實付醫療險。

如今，保險局轉換方式，研擬改從限制保戶的投保張數或投保的保險公司家數來控管，就是希望能解決長期以來實支實付副本理賠的道德風險問題。

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關鍵字：實支實付,醫療險,副本理賠,保險局

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