萌度破表！超可愛巨大Q版貓頭鷹　現身南投山間部落稻田

▲仁愛鄉中原部落首度嘗試稻田彩繪，融入部落神話，創作出巨大Q版貓頭鷹圖騰。（圖／中原社區理事長張大偉提供）

記者白珈陽／南投報導

遼闊的稻田裡，出現一個超巨大的Q版貓頭鷹圖騰！南投縣仁愛鄉互助村以生產台稉9號「川中米」聞名，近年仁愛鄉部落推動部落產業文化體驗遊程，今年更首度嘗試將部落傳統神話傳說融入稻田彩繪，在綠油油的稻田中以紫葉稻拼種出象徵「吉祥送子」的巨大貓頭鷹圖案，透過空拍攝影，超萌的神畫圖騰讓遊客以不同視角欣賞部落之美。

仁愛鄉互助村的清流、中原部落緊鄰北港溪畔，擁有豐沛純淨水源。因地勢較為平坦，成為仁愛鄉內唯一能大面積栽種水稻的部落，農民栽種的台稉九號米品質口感佳，「川中米」已在市場建立口碑，成為青梅之外另一項重要作物。

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中原社區理事長張大偉表示，相傳部落有婦女懷孕，就會有貓頭鷹出現，並依叫聲不同可曲分男、女性別，而貓頭鷹也有吉祥送子的吉兆，因此這次試著運用紫葉稻突顯分隔各圖層，在一片綠油油的稻田中，設計出部落神話裡貓頭鷹圖騰；隨著5、6月稻作結穗逐漸由綠意盎然轉為金黃一片，又將是不同的風貌。

部落近幾年發展產業文化體驗遊程，除了冬春季的賞梅、採梅，春季稻作插秧期，吸引不少外縣市民眾、學生下鄉體驗種稻樂，今年部落更首度嘗試約2分地大小的稻田彩繪，隨著稻作成長，紫黑、綠色相間的貓頭鷹圖案十分吸睛。

張大偉透過空拍機紀錄部落北港溪河谷和田園風光，也期盼這隻超可愛Q版大貓頭鷹能成為部落產業、文化最佳宣傳。