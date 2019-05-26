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徳安客機降落蘭嶼油壓故障　旅客P0文：「完成漫步機場夢想」

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▲機上旅客在臉書PO文「以前總幻想有一天可以在機場跑道上漫步，今天達成願望了。」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

機上旅客在臉書PO文「以前總幻想有一天可以在機場跑道上漫步，今天達成願望了。」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

德安航空一架台東飛蘭嶼客機，26日上午10時左右降落蘭嶼機場，進入降落跑道轉彎時，機上油壓系統發出故障警示，機上10幾名乘客以步行方式走到航站出關，全程無其他任何意外。

德安航空DHC6-400飛機，今天上午9時35分載著10多名旅客從台東豐年機場飛往蘭嶼，飛機降落後在跑道滑行，到跑道盡頭準備折返讓旅客下機時，飛機忽然停住，機師告訴旅客飛機有問題，請大家下飛機步行到航空站。

▲機上旅客在臉書PO文「以前總幻想有一天可以在機場跑道上漫步，今天達成願望了。」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

飛機降落後，機師告知機上旅客發現故障。

台東豐年機場航空站主任詹淮元表示，當時駕駛看到煞車油壓系統有問題，採取最佳應變措施，立即決定讓飛機停駛，不再前進，讓旅客步行回航空站，

詹淮元並表示，機上老幼婦孺航站以接駁方式至航站出關，其他旅客由航站派專人引導步行約200公尺抵達航站，全程順利無其他意外發生。另表示，駕駛的處置沒問題，他支持駕駛的判斷，德安已經調度其他飛機因應，不會影響疏運。

▲機上旅客在臉書PO文「以前總幻想有一天可以在機場跑道上漫步，今天達成願望了。」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

機上一名女姓遊客說：「以前總幻想有一天可以在機場跑道上漫步，今天達成願望了。」

故障客機隨後已由蘭嶼航空站和德安公司人員，以人力將飛機推回到停機坪檢修。

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關鍵字：徳安,客機,降落,蘭嶼,油壓,故障,旅客,漫步,航站

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