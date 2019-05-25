郭台銘要「象徵性募款」！募多少就加倍回饋地方　霸氣高喊：我絕不貪汙！

地方中心／嘉義報導

郭台銘日前接受媒體專訪時提到，他未來的選戰不會募款，還霸氣的說「我不需要，也不要欠別人人情」，而25日他南下嘉義參訪檜意森活村時再度表示，也許會用一個象徵性的募款，但拿到的所有金額，「一定會全拿去做慈善，一毛都不會用來選舉用」。

▲郭台銘南下嘉義參訪，霸氣說出「我不需要募款」。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘25日參訪嘉義時再次談到募款問題，他表示，不會募款，但會「象徵性募款」，只要支持他的、挺他的拿出100元，他自己就拿出100元，也就是說，如果他募到5000萬元，他就再拿出5000萬元，而這加起來的1億元會全數回饋地方，「一分錢都不會拿來選舉」。

▲郭台銘南下嘉義參訪，民眾爭相拍照簽名。（圖／記者賴君欣攝）

另外，郭台銘還提到，他有足夠的經費，不需要任何的募款，一方面不想欠人情，一方面認為這樣比較好做事，未來他必定會舉辦大大小小的選舉活動，而「這也是一種拚經濟，我不需要從外面募款，未來在做任何決定時，也不會有人情的干擾，進到公部門，花的每一分錢都要看得比自己的錢還大，不能貪污」。

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