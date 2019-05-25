國民黨2020「郭王配」？　朱立倫：這也是個好組合

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨將在7月決定總統參選人，現傳出鴻海集團董事長郭台銘有意找立法院前院長王金平搭配參選正副總統。對此，最先投入黨內初選的新北市前市長朱立倫25日受訪時表示，聽到這個問題似乎有點詫異問「有嗎？」，隨後說，這樣也很好，如果王金平願意跟郭台銘配，「這也是個好的組合」。



對於自己是政治資歷最完整的人，但現在卻遇到很多新秀來挑戰，朱立倫受訪時笑說，如果是很多新秀來挑戰他那還蠻高興的，但是包含國民黨、民進黨與無黨籍的挑戰者中，他是最年輕的，他應該好好反省一下，為什麼自己最年輕，反倒有很多資深前輩來挑戰他，他必須要更努力。



至於媒體問民進黨稱美國在台協會「關心」台灣選情，但中國就是「干涉」台灣選舉，這是否兩套標準？朱立倫認為，什麼是「關心」、什麼是「干涉」這都是一念之間，他是把關心當善意，不用當成干擾，就是正面的，如果是惡意那就是干擾，不論是美國朋友或是大陸朋友的祝福，最重要的決定權還是在國人手上。

針對韓粉6月1日在凱道上將有10萬人大造勢，要將高雄市長韓國瑜送入總統府，目前正在訪日的台北市長柯文哲酸韓國瑜變成「政治100經濟0分」。朱立倫則表示，柯文哲嘴不要這麼毒，韓國瑜招商很成功，說不定成績還超過台北市，他過去擔任4年新北市長有3年召商第一，他也沒批過柯文哲是政治100經濟0分，大家公平競爭，不要用這麼毒的字言評論其他市長。