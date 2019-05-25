抵嘉搏感情！92歲國寶送台灣檜木雕刻　郭台銘：人民要我「扛起責任找回清廉」

地方中心／嘉義報導

參加國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘，陸續拜訪桃園、新竹客家票倉，打出「AI拚經濟」、「環保愛台灣」等政見，25日他南下到嘉義參訪檜意森活村，現場大批熱情民眾蜂擁而上爭相拍照，堪稱原木雕刻藝術國寶的江振裕還親手送上一塊台灣造型的雕刻，並寫上祝福，讓郭台銘直呼「我看到了民眾的渴望，希望台灣改變，希望我擔起責任，找回清廉的社會」。

▲郭台銘「抵嘉」搏感情行，參觀國寶檜木手作老師工作坊。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘25日前往檜意森活村參訪，並聆聽現場導覽員導覽，而當他走到由國寶檜木手作江振裕所開設的工作坊前，江振裕特地送上了一塊台灣造型的檜木雕刻，並親筆寫上「加油，民調必贏第一，提選總統」的祝福。

▲江振裕送上台灣造型雕刻，還親筆寫上祝福。（圖／記者賴君欣攝）

對此，郭台銘表示，此次的行程讓他學到很多，除了該怎麼替人民作主，另外也強調必須「清廉」，而他也全國人民保證，「清廉是我最重要的任務」。

郭台銘還提到，這次行程他也深刻體會到嘉義民眾的熱情與期望，而這面台灣造型的雕刻，對他來說就象徵著「要他背負責任」，要保有檜木的精神，「說話要算話，做任何事一切都要為了人民」，也期望自己能夠為台灣找回清廉、民主的社會。