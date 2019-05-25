出席曉明女中校慶　盧秀燕「四個字祝福」獲掌聲：女兒叮嚀致詞不要囉嗦

▲盧秀燕出席曉明女中校慶時說，她和曉明有非常特殊情誼。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市曉明女中25日舉行55週年校慶，市長盧秀燕也到場祝賀，她說與曉明的情誼非常特殊，不只她的小姑畢業於曉明且曾回校擔任音樂老師，她的女兒也是曉明校友，女兒很疼學妹，得知她要參加曉明校慶，特別叮嚀「致詞要短，不能囉嗦」，因此她僅以「生日快樂」4字表達祝賀之意，簡短精要獲得台下學生熱烈喝采。

曉明女中新建「至真樓」，配合55週年校慶舉行落成典禮，意義深遠，盧秀燕、教育局長楊振昇、北區區長柯宏黛、天主教台中教區主教蘇耀文、校長劉瑞瓊修女等人共同揭幕。

劉瑞瓊也帶著盧秀燕參觀至真樓中新設的圖書館，劉指出，曉明曾為台中市贏得閱讀磐石獎，在閱讀教育方面締造豐碩成果，108課綱強調自主學習，圖書館以「誠品曉明」為定位，規劃有影音欣賞室、創客劇場、資訊素養室、大書梯。此外，「至真樓」內也設立國際教育中心、資訊教育中心及科學教育中心，期盼透過新穎的資訊媒體與實驗設備培養學生國際視野。

教育局表示，55年來，曉明女中培育出許多優秀的女子人才，包含雲林縣長張麗善、朱宗慶打擊樂團首席吳珮菁、台中高等行政法院院長許金釵等，歷屆畢業校友在各行各業努力耕耘，也成為社會菁英及領導人士。

教育局肯定曉明女中堅持「全人教育」理念，修女及師長們以愛和榜樣帶領每一個孩子，將教育視為「以生命帶領生命」的神聖使命。讓曉明人都能在愛與全方位學習的環境中快樂的成長，走出屬於自己的路，活出更豐富的生命。