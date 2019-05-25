4大職棒球星MAN力爆棚　演繹鋼鐵男子專屬舒適本位

▲舒適牌刮鬍刀近期邀請4大職棒球星陳俊秀、郭嚴文、王毅正及廖健富演繹新品四大特色。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

面子的需求，唯有男人最懂！舒適牌刮鬍刀最近邀請到台灣「國球」名人陳俊秀、郭嚴文、王毅正及廖健富等4大職棒球星，完美演繹新品舒適牌水次元五辨型刮鬍刀「舒適、俐落、變化、安全」四大特色，透過在球場上MAN力爆棚的他們加持，不只個性帥勁抓住球迷眼球，也讓人見識到台灣職棒球員的最潮「態度」。

蓄著大鬍子也許看起來孔武有力、性格剛烈，但是剃去鬍子之後的整潔清爽，更象徵男性生活與性格上的高度修養。尤其球場上表現亮眼的球星，個個都是從小不畏苦、一心追尋夢想並挺過魔鬼訓練的鋼鐵男子，因此舒適牌在最新一季形象影片中，透過4大明星球員各自的專長與特色，詮釋舒適牌刮鬍刀產品特性，讓消費者對舒適牌水次元五辨型刮鬍刀的貼心設計更有共鳴！

像是2018中華職棒打擊王陳俊秀象徵「舒適」，透過最從容流暢的姿勢，才能順利揮棒擊出全場喝采； 2018榮獲最佳金手套的二壘手郭嚴文追求「俐落」，明快判斷力與腳程才能在球場上做好最佳守備；投手王毅正擅長「變化」，以猜不透的球路壓制對手取得勝利；而前途大好的球壇新秀、鐵捕廖健富能綜觀全局、兼顧配球與守備的特質更呼應了刮鬍刀最重要的「安全」。

「舒適、俐落、變化、安全」這四大特色，正是舒適牌水次元五辨型刮鬍刀的設計精髓！添加含玻尿酸、蘆薈及維他命E的「保濕潤滑凝膠」，一沾水就釋出，彷彿邊敷面膜邊修護，刮鬍自然更舒適；「五刀片配備順刮鰭」接觸點增加2倍，讓刀片平整貼合肌膚，刮鬍更俐落；「獨特吸震技術」就像為刮鬍刀裝了避震器，在面對臉上眾多稜角時，只要順應手勢變化，就能讓肌膚遠離刺激，以及「精修掀蓋設計」可除人中鬍鬚及修整鬢角，安全又輕鬆。

魔鬼藏在細節裡，勝利者往往在關鍵時刻做了正確抉擇，跟風硬派球星選用舒適牌水次元五辨型刮鬍刀，舒適、俐落完美修整任何臉上的鬍鬚與雜毛，讓鋼鐵男子形象再度帥出新高度。