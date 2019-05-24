泡泡龍洗碗精用回收洗腎藥空桶　台南衛生局令下架回收

▲泡泡龍有限公司使用回收洗腎藥水空桶盛裝洗碗精販售，有藥水殘留之疑慮，台南市衛生局令業者下架回收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

泡泡龍有限公司3.8公升及10公升泡泡龍洗碗精，涉嫌使用回收洗腎藥水空桶盛裝販售，有藥水殘留之疑慮，台南市衛生局派員稽查，令業者下架回收！

台南市衛生局5月22日據法務部調查站發布資料，至轄區泡泡龍有限公司查核，該公司張姓負責人表示，長期幫立新塑膠廠回收醫療院所洗腎藥水空桶，該廠無償提供回收3.8公升及10公升空桶供使用，空桶運回廠內檢視清潔度、聞是否有異味及去除藥水標籤後，填充洗碗精等，外觀再黏貼「泡泡龍洗碗精」標籤，製成食品器皿洗潔劑之成品，台南市衛生局令其將相關產品回收下架。

請繼續往下閱讀...

台南市衛生局指出，洗腎藥水空桶應由合格廠商回收後作為再製原料，並應經粉碎、造粒、吹瓶、射出等程序，始能製成相關塑膠產品使用。惟泡泡龍有限公司未依上開方式回收，直接利用洗腎藥水空桶填充洗潔劑，其有藥水殘留之疑慮。

另台南市衛生局稽查台南市19家洗腎服務醫療院所，其中18家醫療廢棄物處理符合規定，另1家尚未有合約，已進行輔導中。

衛生局強調，22日嘉義縣調查站調查時並未知會台南市生局，台南市衛生局係透過嘉義縣衛生局始知該案業者位於台南市後壁區，立即派員到工廠稽查，因業者下游名單已由調查站查扣，故這兩天整理後才交給台南市生局查處。