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影／高雄男拒檢發狂倒車「加速衝撞」！　員警遭撞飛當場開槍

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市驚傳槍響，中山派出所員警攔查一部可疑車輛，但沒想到駕駛拒檢，竟然加足馬力瘋狂撞擊員警想要逃逸，員警當場被撞傷，不過還是奮勇開槍，可惜被這名駕駛給跑了，受傷員警通報勤指中心圍捕，現在這名涉嫌脫逃的駕駛已經在前鎮落網。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子涉嫌拒檢開車衝撞員警，警開槍反制 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

中山路派出所副所長洪子棠跟一名蔡姓員警在晚間七點多巡邏時，就在八德二路與南華路口發現一部可疑車輛，先是闖紅燈，所以當場示意請他停車受檢，這名駕駛一開始先假裝配合，但是突然趁著員警在查證身份的時候，突然倒車造成副駕駛座車門直接撞倒員警以及警車，被撞傷的蔡姓員警對輪胎開了一槍，雖然讓駕駛逃了，但是隨後在晚間八點多，這名涉嫌駕車撞員警的駕駛在前鎮落網。

▲涉嫌衝撞的車輛被員警拖回分局，鑑識人員清查車內 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲涉嫌衝撞的車輛被員警拖回分局，鑑識人員清查車內 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲涉嫌衝撞的車輛被員警拖回分局，鑑識人員清查車內 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲涉嫌衝撞的車輛被員警拖回分局，鑑識人員清查車內 。（圖／記者吳奕靖攝）

　初步調查後發現，從林姓嫌犯身上找到毒品咖啡包一袋（詳細數量尚待清查當中），全案依違反妨害公務、公共危險及毒品危害防制條例罪嫌移請偵辦。
 

▲男子涉嫌拒檢開車衝撞員警，警開槍反制 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子涉嫌拒檢開車衝撞員警，警開槍反制 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
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關鍵字：警察,開槍,拒檢,臨檢,衝撞,高雄

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