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16歲時自拍不雅影分享群組　女孩涉散播兒童色情被起訴

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萬用性侵示意圖part3。(圖／達志示意圖)

未成年人散播白拍的不雅影片，也可能觸犯「散播兒童色情罪」。(圖／達志示意圖)

國際中心／綜合報導

美國馬里蘭州3名青少年經常在群組裡分享影片，而且相信會互相保密，但其中一名未成年女孩自拍的一段不雅影片，卻被傳到了這個群組的外面。由於該名女孩是第一個傳送這段影片的人，她正面臨「散播兒童色情罪」的起訴。

法庭文件顯示，2016年，這名當時只有16歲的女孩將一段1分鐘的影片上傳到一個只有3個人的群組裡，當中包括一名17歲男孩。

幾個月之後，這個群組解散，但群組裡的其中一人已經跟其他學生分享了影片。有收到影片的學生把它轉發給校區所在的警長辦公室。檢方表示，自拍的女孩是唯一遭到起訴的人。

《巴爾的摩每日紀事報》(The Daily Record of Baltimore)報導，目前此案正等待馬里蘭州上訴法院在8月31日作出裁決。馬里蘭州最高法院也將決定：試圖阻止兒童色情傳播的該州法律，是否同樣適用於既是影片主角、又是傳播者的情況。

此案也引發討論：該如何因應青少年自願拍攝不雅影片這類事件。在移動電子裝置不斷更新、青少年行爲也跟著改變的時代，立法和執法者都在試圖找到如何協調法律與現實情況的方法。

一些州的檢察官已經對持有或散播兒童色情的青少年提起訴訟。在維吉尼亞州費爾法克斯郡的一個案子裡，3名男孩因非法拍攝未成年女孩的影片，在2013年被定罪。

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關鍵字：散播兒童色情,child porn

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