　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中間人兜售美國洋蔥兩手賺　北農花百萬進貨糗把賣家當貨運公司

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

賣場選水果。（圖／大潤發提供）

▲美國洋蔥曾被賣場公布為2016年10大熱銷商品。（圖為資料照／業者提供）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子在一間美商農產品公司任職，卻涉嫌私自開設D公司，2016年間先以低價向美商購買洋蔥，再轉賣給台北農產運銷公司，從中賺取差價，後來因為銷貨管道出現問題，美商派員來台接洽，北農才發現原來以前看到洋蔥貨運單上的名字不是貨運公司，而是貨主賣家，台北地檢署23日依偽造文書、背信等罪起訴陳男等3人。

檢調查出，陳姓商人(約40歲)是受雇美商MAX GROUP CORPORATION公司，擔任專案經理，工作內容就是在台推銷農產產品，2016年間，陳找上北農人員，聲稱可以用美金4萬3534元，賣出4千多箱的美國洋蔥，另一方面，陳和MAX談妥這批洋蔥以美金3萬5千多元出貨。

▲▼進出口,上海洋山深水港,貨櫃（圖／CFP）

▲美商農產品公司MAX賣洋蔥來台，卻被北農誤當成貨運公司。（示意圖／CFP）

但實際上，陳是先以自行開設的D公司向MAX買進，再轉賣給北農，只是貨運都是由MAX負責自美裝船運到台灣，等「買家」付錢後交貨，北農一直以為MAX是負責載送洋蔥來台的貨運公司，但是到第5艘船來台時，陳原本請來幫忙開立信用狀的朱姓男子，財務出現狀況，信用狀無法履行兌現，MAX拒絕出貨。

陳為了避免東窗事發，陳除了向MAX表示，因為台灣社會輿論證再抓「菜蟲」，他遭北農除名，還冒用北農「江」姓經理的名義，寄電子郵件與MAX折衝，之後陳馬上找到開咖啡店的李女來幫忙，吃下後續第6到第9船的農貨然後轉賣。

可是李女至終只付了美金1萬多元的貨款，MAX派員來台調查了解，此時北農才驚覺，以前收到的洋蔥貨運單上的MAX等字樣，是貨主賣家，不是貨運公司，除MAX控告陳涉背信等罪外，檢調還進一步查出，陳男涉嫌為了逃漏稅，報關時刻意偽造商業發票上的數額，檢察官調查後依法將陳等3人提起公訴。

【其他新聞】

股價破千曾當股后　國巨集團涉2件內線交易！美磊前董座200萬交保

夜店咖一夜情懷孕　群組驚見「背部全裸照」怒告性侵

舞小姐斷片控男客薇閣性侵　洋裝遭扯「拉鍊壓出血痕」

ET快訊
專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來
土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天
世界最遲鈍的魚！曼波魚遭「啃掉整個腹部」仍不知　活到現在全靠
AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

關鍵字：北農,美國洋蔥,進口,報關,信用狀,商業發票,逃漏稅,貨運

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來

公路巨獸違規大轉身奪命　重車騎士閃不過直撞車頭身亡

閱人無數還是栽了！科技董座偷情美魔女反遭戴綠帽　還被坑了快2億

終局之戰！3消防員扮復「活」者聯盟　心肌梗塞男被救回

2工人吸氮氣過量昏迷一死一救活　南科台積電18廠停工調查

揪女民代「上床做愛」　恐怖男1天30通電話性騷擾2年

當同學面墜樓...台南14歲國中女不治　擔任幹部有責任感

520約會還好好的…男友突自殺讓她心碎燒炭　母親開門抱頭痛哭

4陸男私闖金門「草嶼島」海釣　船老大：不知觸法

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

最萌開箱！直擊準媽媽忍宮縮24hr 挺孕肚做操走樓梯超辛苦：噴淚了

紅到國外！台設計師發明拿大獎　「無吸管珍奶杯」不怕珍珠卡杯底

《小小兵》證實推出續集！　首集狂吸300億「上映日期公布」

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來

公路巨獸違規大轉身奪命　重車騎士閃不過直撞車頭身亡

閱人無數還是栽了！科技董座偷情美魔女反遭戴綠帽　還被坑了快2億

終局之戰！3消防員扮復「活」者聯盟　心肌梗塞男被救回

2工人吸氮氣過量昏迷一死一救活　南科台積電18廠停工調查

揪女民代「上床做愛」　恐怖男1天30通電話性騷擾2年

當同學面墜樓...台南14歲國中女不治　擔任幹部有責任感

520約會還好好的…男友突自殺讓她心碎燒炭　母親開門抱頭痛哭

4陸男私闖金門「草嶼島」海釣　船老大：不知觸法

他帶2歲萌女公園玩滑溜梯　婆媽吃驚認出「偶像劇男神！」

台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

「喝鹿、鱉血」竟敗血性休克！他生飲30c.c.蟲卵、細菌全下肚

女老闆嫁男員工！　婚前開條件「一週嘿咻5次」他嚇傻低頭

詹姆士曝收視下滑！　曾國城看完1小時節目：難看

韓國瑜1分鐘唸「260字」心經　一字不差被點評「有練過」

郭台銘嗆沒修養　柯文哲否認批評：笑也不行？

不斷更新／朱育賢適時安打在敲打點　2局桃猿7比0兄弟

226萬名勞工基本工資漲不漲？　勞長：目標8月中開會決定

韓妞狠甩20公斤肥變正妹！最難減下半身全靠這5點

社會熱門新聞

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電..

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流..

祖孫落海嬤不治　孤童崩潰：別離..

即／台南國中女校園4樓墜落　搶..

駕駛「睡死」！警急破窗搶救　結..

小王「1晚給潮9次」…人妻腿軟..

認了！永和分屍案共犯坦承幫助殺..

國中體育男師帶女學生泡溫泉啪啪..

娃娃機「筷子台」　天天「滿幣」..

名設計師同居前女友　墮胎2次才..

日女優被免費看光　吉高寧寧和葵..

尤姓小兄弟殞命　喪葬費家屬盼外..

14歲少女遭性侵凌虐8小時　哭..

即／台積電南科廠爆工安意外　2..

更多熱門

相關新聞

高雄種山竹17年有成！年年秒殺有錢吃不到

在台灣消失16年的水果之后「山竹」經農委會今（13日）宣布最快今年7月後，就會公告重新開放從泰國進口，消息一出勾起不少人當年品嚐的甜滋滋回憶。高雄山竹農民蔡福在當年嚐過山竹滋味就難忘懷，決定展開「自種自吃」計劃，他接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時透露，經17年終於種植出口感綿密、產量超少，一收成就被搶購光的「果后」。

重大逃漏稅　刑期罰金擬加重

加熱式菸品進口　繼續研議

「山竹」消失16年　最快7月後開放

日核災食品將解禁？！　不要出賣國人健康

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

紅牌重機後座見「激短裙渾圓」　網瘋傳

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電博士　一年被拆穿

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財

賓士執行長退休後開BMW跑車兜風

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

夏于喬登上法國媒體！「紅毯最美女星」

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳590元

夭折女嬰捐心肝腎　醫護人員列隊送別

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流性侵到天亮

下周鋒面接力　「有機會像典型梅雨鋒面」

對女友最摳門的星座男Top 3 ！

更多

最夯影音

更多

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面