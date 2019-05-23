中間人兜售美國洋蔥兩手賺　北農花百萬進貨糗把賣家當貨運公司

▲美國洋蔥曾被賣場公布為2016年10大熱銷商品。（圖為資料照／業者提供）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子在一間美商農產品公司任職，卻涉嫌私自開設D公司，2016年間先以低價向美商購買洋蔥，再轉賣給台北農產運銷公司，從中賺取差價，後來因為銷貨管道出現問題，美商派員來台接洽，北農才發現原來以前看到洋蔥貨運單上的名字不是貨運公司，而是貨主賣家，台北地檢署23日依偽造文書、背信等罪起訴陳男等3人。

檢調查出，陳姓商人(約40歲)是受雇美商MAX GROUP CORPORATION公司，擔任專案經理，工作內容就是在台推銷農產產品，2016年間，陳找上北農人員，聲稱可以用美金4萬3534元，賣出4千多箱的美國洋蔥，另一方面，陳和MAX談妥這批洋蔥以美金3萬5千多元出貨。

▲美商農產品公司MAX賣洋蔥來台，卻被北農誤當成貨運公司。（示意圖／CFP）

但實際上，陳是先以自行開設的D公司向MAX買進，再轉賣給北農，只是貨運都是由MAX負責自美裝船運到台灣，等「買家」付錢後交貨，北農一直以為MAX是負責載送洋蔥來台的貨運公司，但是到第5艘船來台時，陳原本請來幫忙開立信用狀的朱姓男子，財務出現狀況，信用狀無法履行兌現，MAX拒絕出貨。

陳為了避免東窗事發，陳除了向MAX表示，因為台灣社會輿論證再抓「菜蟲」，他遭北農除名，還冒用北農「江」姓經理的名義，寄電子郵件與MAX折衝，之後陳馬上找到開咖啡店的李女來幫忙，吃下後續第6到第9船的農貨然後轉賣。

可是李女至終只付了美金1萬多元的貨款，MAX派員來台調查了解，此時北農才驚覺，以前收到的洋蔥貨運單上的MAX等字樣，是貨主賣家，不是貨運公司，除MAX控告陳涉背信等罪外，檢調還進一步查出，陳男涉嫌為了逃漏稅，報關時刻意偽造商業發票上的數額，檢察官調查後依法將陳等3人提起公訴。

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