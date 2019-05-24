急彈劾總統！民主黨自家人先喊停「時機還沒到」　先放川普掩飾錯誤

▲佩洛西。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普對於國會調查「通俄門」事件，以及繳稅事件感到相當不滿意，日前曾下令司法部與財政部選擇性配合引發民主黨國會議員不滿，紛紛跳出來發起「彈劾川普」號召，但對此民主黨眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）卻表示：目前時機尚未成熟。

根據《華盛頓郵報》報導，佩洛西22日和民主黨團會議中提到，川普現在的所作所為都在「掩飾」自己的罪刑，無論是串通財政部門或是司法部門，但在民主黨準備保住眾議院多數席位之際，現在提出彈劾總統，恐怕是有些風險，「不希望民主黨因為彈劾川普分裂，因為不需要也不值得。」

此外，佩洛西也提到因為川普拒絕國會要求遞交文件，也不願意回應稅務問題，甚至還將特別檢察官穆勒削職，這都說明「掩飾確實真的存在」。但面對2020年的總統大選，佩洛西和多位民主黨大老認為，彈劾川普有政治風險，因為上次期中選舉翻轉41席，保有多數的席位，若調查川普很可能造成黨內分裂。

甚至即便彈劾案通過，也可能在共和黨占多數的參議院失敗，而在人民心中與其比起彈劾總統，更關心的可能是個人福利、或是健保法案、移民等議題，若是民主黨想以彈劾總統作為開打大選的第一彈，外界認為其實並非時機，也不是真的適當的做法。