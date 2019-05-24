3款咖啡x創意早餐菜單學起來　早上這樣吃心情超好

▲▼型男主廚Fred這次要教大家如何做出適合跟3款牛奶咖啡搭配在一起的風味早餐。（影、圖／翻攝自《Fred吃上癮》影片，以下同）

消費中心／台北報導

一頓豐盛的早餐配上一杯香醇的咖啡，悠閒的早晨時光，就該這樣坐下來靜靜的享受。每個人喜歡喝的咖啡風味不盡相同，但也有一派台灣人最常點的還是卡布奇諾、拿鐵瑪奇朵這類牛奶咖啡。至於牛奶咖啡該搭配什麼樣的早餐才適合，就讓型男主廚Fred來告訴你！Fred以Nespresso全新推出的「咖啡大師牛奶特調系列」，親自示範3款最適合搭配牛奶咖啡的美味早餐，讓你的早晨時光超享受，吃完心情好一整天！

▲再也不需要每天排隊等一杯拿鐵了，一台Nespresso咖啡機只要60秒就可做出完美比例的牛奶咖啡。

一杯好喝的牛奶咖啡，咖啡與牛奶的比例是關鍵。很多人喜歡喝拿鐵、卡布，卻不知道比例，只能每天早起排隊買咖啡。這時Nespresso咖啡機就能幫你解決拿捏比例的問題！Nespresso的咖啡機搭載專利萃取系統及比例設定，讓每一杯咖啡都能維持始終如一的高品質。只需要放入咖啡膠囊，簡單的一鍵輕觸，60秒就能輕鬆製作多款牛奶咖啡，方便又快速。如此一來，既不用自己花時間「厚功」研究比例的問題，荷包也能省下不少！Nespresso一顆咖啡膠囊只要16元起，且有28款頂級咖啡可供選擇，對於每天都要喝上一杯咖啡的人，既平價又划算。

▲Nespresso最近推出全新「咖啡大師牛奶特調系列」，讓喜歡卡布奇諾、拿鐵瑪奇朵的人能輕鬆享受美味的牛奶咖啡特調。

型男主廚Fred不僅做菜拿手，還懂喝咖啡！Fred這次要推薦給大家Nespresso的全新咖啡「咖啡大師牛奶特調系列」，是Nespresso咖啡大師專門為喜歡喝拿鐵或卡布奇諾的人而打造的，耗時6年才研發出最適合添加牛奶的頂級咖啡風味。這三款風味包括：溫和奇里奧（CHIARO），以注重呈現咖啡自然甜味的紐約布魯克林咖啡大師為靈感，用淺焙的方式將甜味保留，加入牛奶後，口感香甜且帶有焦糖餅乾香調；濃醇蘇克洛（SCURO），則是以澳洲墨爾本咖啡大師為靈感，有濃郁烘烤香氣，加入牛奶後喝起來濃醇滑順，但依舊保有圓潤平衡的口感；特濃可塔朵（CORTO），則是以西班牙咖啡大師為靈感，使用深度烘焙讓濃烈的口感更加鮮明，加入些許牛奶後，喝起來更滑順細緻。

在實際試喝3款咖啡大師牛奶特調系列後，Fred也被激出料理靈感，選擇了三款豐富美味的早餐來做搭配。第一款溫和奇里奧（CHIARO），適合配上鵝肝醬炭烤麵包，油脂不僅能襯托出咖啡圓潤口感，也能與咖啡本身的甜味互相融合；具烘烤香氣的濃醇蘇克洛（SCURO），則建議搭配溫泉蛋魚子醬，柔嫩的溫泉蛋與濃醇滑順的咖啡一起享用，讓口感層次更加提升；特濃可塔朵（CORTO）則可搭配牛小排油醋沙拉，採用深度烘焙且具濃烈口感的咖啡配上肉質鮮美的牛小排，口感不但不會互相影響，咖啡反而更凸顯出牛小排的炭香味。推薦大家不妨找個時間在家動手做做看，享受悠閒的早晨時光。

▲只要選對咖啡，鵝肝醬炭烤麵包、溫泉蛋、牛小排這類料理也很適合搭在一起品味。

